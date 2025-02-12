Üsküdar'da korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

Kaynak: İHA
Üsküdar'da korku dolu anlar! 2 bina boşaltıldı

Üsküdar'da istinat duvarının yan yatması sonucu duvarın önündeki ve yanındaki 2 bina binalar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Zeynep Kamil Mahallesi Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan istinat duvarının yan yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, duvarın önündeki bina ile yan tarafındaki apartmanın çevresine demir bariyer ve şerit çekerek önlem aldı. 4 katlı bu 2 binanın tedbir amaçlı boşaltılmasına, dairelerin ve toplam 7 dükkanın mühürlenmesine karar verildi.

Yan binada oturan bir apartman sakininin karara itiraz ederek, evden çıkmayacağını söylediği öğrenildi.

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