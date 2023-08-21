Üsküdar’da silahlı çatışma. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı

İHA'nın haberine göre; kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosikletli Saldırganlar Ateş Açtı

Olay, dün gece saat 23.00 sularında Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine caddenin başından motosikletle gelen iki kişi, kaldırımdaki iki kişiye silahla ateş açtı. Ateş sonucu Y.Y isimli kişi ayağından yaralandı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Y.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olmadığı öğrenildi.

Görgü Tanığı Konuştu

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Yüksel Kuşburnu, kafede arkadaşlarıyla Beşiktaş maçını izlediklerini söyledi. Silah sesleri duyduklarını ve koşarak olay yerine geldiklerini anlatan Kuşburnu, “Baktık ki çatışma var iki grup arasında. 4 kişi 2 motorla gelmişler. Kafe önünde kendi aralarında tartışma olmuş. Tartışmadan sonra birbirlerini kovalamışlar. Burada çatışmayı gördük ve 1 yaralı vardı. Ayağından vurulanı da gelen ambulansa koyduk. Ümraniye Devlet Hastanesine götürüldü. Biz de bu kadar gördük.” dedi.