Üsküdar'da sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşadı

Kaynak: İHA
Üsküdar'da sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşadı

Üsküdar Çamlıca'da etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yokuşta ilerlemekte güçlük çekerek zor anlar yaşadı.

Üsküdar Çamlıca'da etkili olan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yokuşta ilerlemekte güçlük çekerek zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi.

Araç sürücülerinin Üsküdar ilçesi Çamlıca Tepesi yokuşunda ilerlemekte güçlük çektikleri görüldü. Araçları kayan sürücüler zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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