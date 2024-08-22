Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı. 1 yaralı

Kaza, İstanbul Üsküdar ilçesi Selimiye Mahallesi, Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 04.10 civarlarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken virajı döndüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce kaldırıma çarptı, ardından takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki iki yolcu araç içinde sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcular kendi çabalarıyla otomobilin içinden çıktı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sağ ön tekerleği yerinden çıktı. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye götürülürken, polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.