Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA
Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyip şoföre saldıran kadın adliyeye sevk edildi
Üsküdar'da, J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksinin 285 liralık ücretini ödemek istemeyince şoför ile arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sinirlenen kadın, şoföre tekmeler savurdu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şoförün şikayeti üzerine kadını gözaltına aldı.

Olay Cuma Akşamı Gerçekleşti

Olay, geçen Cuma günü, saat 22.15 sıralarında, Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksiden taksimetre ücreti olan 285 lirayı ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı.

Şoför Olayı Cep Telefonuyla Kaydetti

Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı. Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadın Gözaltına Alındı

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, J.S.S. isimli kadın gözaltına alındı. "Güveni Kötüye Kullanma" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılan J.S.S., bugün adliyeye sevk edildi.

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