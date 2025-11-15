Polis, olay yerinde alkol şişeleri tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.

Kaza, Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesi'nde yaşandı. Beykoz yönüne ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkan araç, ardından bir binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna vurarak durabildi.

İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan iki kişiyi çevredekilerin de yardımıyla kurtardı.

Yaralılar, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Bilgiye göre, yaralılardan birinin vücudunda çoklu kırıklar bulunduğu ve durumunun ciddiyet arz ettiği belirtildi.

Olay yeri incelemesinde, otomobilin içinde alkol şişelerine rastlayan polis ekipleri, sürücü Fatih Ö.'yü gözaltına aldı.

Kazaya karışan araçlar, çekici desteğiyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.