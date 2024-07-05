Üsküdar'da yeni dönemde 16 kaçak yapı yıkıldı

Yönetimin AKP'li Hilmi Türkmen'den CHP'li Sinem Dedetaş'a geçtiği 1 Nisan'dan bu yana 16 kaçak yapının yıkımı tamamlandı.

Nurbaba Sokak’taki bir kafe restoranın ruhsatsız inşaat faaliyetlerine yönelik çok sayıda şikayet alınması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yaptığı incelemelerde, yaklaşık 1100 metrekare büyüklüğünde imar planına aykırı ve ruhsatsız bir inşaat olduğu belirlendi. Bu durum üzerine inşaatın durdurulması ve yıkılması için idari para cezası uygulandı. Bildirimlere rağmen faaliyetlerin durdurulmaması ve inşaatların yıkılmaması nedeniyle, zabıta ekiplerinin aldığı önlemlerle birlikte Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri iş makineleri yardımıyla yıkımı gerçekleştirdi.

16 kaçak yapı daha yıkıldı

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, son yıkımla birlikte 1 Nisan 2024’ten bu yana yapılan denetimlerde kaçak olduğu belirlenen toplam 16 yapının yıkıldığı belirtildi. Aynı süre içinde 9 parselde bulunan 34 yapıda da mevzuata aykırı ruhsat temin edildiği ve bu ruhsatların belediye encümen kararıyla iptal edildiği bildirildi.

Belediye açıklamasında, "Aktif olarak inşaatı devam eden yaklaşık 800 yapı üzerinde Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizce denetim ve kontrol çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Üsküdar’ın tamamının depreme dayanıklı ve sağlıklı yapılara kavuşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.