Üsküdar'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Olay, yerel saatle 01.30 civarında gerçekleşti. İlk raporlara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde seyir halinde olan dört otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin haber vermesiyle, kurtarma ve acil servis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin akabinde ambulanslarla en yakın hastanelere nakledildi. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik tedbirleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi ve kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Emniyet güçleri, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.