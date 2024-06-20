Üsküdar'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Üsküdar'da zincirleme kaza: 3 yaralı

İstanbul Üsküdar'da, D-100 Karayolu Altunizade bölgesinde gece yarısı meydana gelen trafik kazası, 3 sürücünün yaralanmasıyla sonuçlandı.

Olay, yerel saatle 01.30 civarında gerçekleşti. İlk raporlara göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde seyir halinde olan dört otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza yaşandı. Kazanın hemen ardından çevredekilerin haber vermesiyle, kurtarma ve acil servis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin akabinde ambulanslarla en yakın hastanelere nakledildi. Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik tedbirleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirdi ve kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Emniyet güçleri, kazanın nedenlerini belirlemek üzere detaylı bir soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı
2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti
2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti
Polisin "sabır" sınavı
Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü
Bayramda ailesiyle gezmeye çıkan küçük kız baraja düştü
Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü
Sedirin altındaki tüfeği almaya çalışan çocuk kendisini vurarak öldü
Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I-
Sevenlerin türküsünün şairi Makal -I-
Diyanet, İbadet, Ticaret
Diyanet, İbadet, Ticaret
Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey
Mutluluk, kaplumbağayı kurtarmak gibi bir şey
İsrail’in kurbanları!
İsrail’in kurbanları!
Tanınma, tanınma, tanınma!
Tanınma, tanınma, tanınma!
Son Haberler
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu Yerel Haberler
Dağ başında rahatsızlanan çoban için at seferber oldu
Özgür Özel Devlet Bahçeli’yle ittifak yapmak için tek şartını açıkladı Gündem
Özgür Özel Devlet Bahçeli’yle ittifak yapmak için tek şartını açıkladı
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı Yerel Haberler
Piknik yaparken baraj kapakları açıldı: 11 kişi mahsur kaldı
2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti Yerel Haberler
2 Katlı depoda yangın! İtfaiye ekiplerinin "Türk bayrağı" detayı dikkat çekti
Çikolataya dev zam geliyor Ekonomi
Çikolataya dev zam geliyor
Polisin "sabır" sınavı Yerel Haberler
Polisin "sabır" sınavı
İrlandalı kürekçilerden büyük başarı Spor
İrlandalı kürekçilerden büyük başarı