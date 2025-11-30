Üsküdar Paşalimanı Caddesi’nde bir otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen aracı sollamak istediği sırada, karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araç adeta hurdaya döndü, iki araçta da ağır hasar oluştu.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Üsküdar Beykoz sahil yolu bir süre trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.