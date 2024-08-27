Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'ın Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaat çalışmalarında doğal zemine ve bitki örtüsüne zarar verildiğini tespit etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin hazırladığı tespit tutanağının detaylarına ulaşıldı. İl Müdürlüğüne 21 Ağustos'ta yapılan ihbar üzerine Üsküdar'daki taşınmaza gidildiği belirtilen tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan incelemede, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanında öngörünüm bölgesinde kalan, meri uygulama imar planında, 2. grup koru alanı ağaçlandırılacak alanlar lejantında kalan alanda 3 adet 2 katlı ve 4 adet 1 katlı kısmen betonarme, kısmen çelik konstrüksiyon taşıyıcı sistemli yapılar, 1 adet havuz yapısı, 1 adet güçlendirilmiş set yapısı, betonarme istinat duvarları, betonarme merdivenler, bahçe duvarları, bekçi kulübeleri, altyapı çalışmaları, yapı malzemeleri ve atıkları, doğal zeminde beton enjeksiyonu, kazı, dolgu, kademelendirme ve setler yapıldığı, doğal zemin ve bitki örtüsüne fiziksel müdahalede bulunularak tahribat yapıldığı tespit edilmiştir."

Müteahhit tarafından herhangi bir izin belgesi ibraz edilmediği, belgenin daha sonra iletileceğinin beyan edildiği aktarılan tutanakta, "Söz konusu alanda yapıldığı görülen faaliyetlere dair alanın doğal sit alanı olması nedeniyle verilmiş tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu kararı bulunmadığından söz konusu inşai faaliyetlerinin izinsiz olduğu kanaatimizce işbu tutanak imza altına alınmıştır. Tüm inşai faaliyetler durdurulmuştur." denildi.

ABRAMOVICH'E 1 AY SÜRE

Cezaevindeki Adnan Oktar'dan Rus milyarder Roman Abramoviç'e geçen malikanede yapılan kaçak eklemelerin yıkılması için Çevre Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 1 ay süre verdi.

İBB tarafından hazırlanan tutanakta, ünlü malikanenin yeni sahibi tarafından gerçekleştirilen inşaat faaliyetleri arasında dış merdivenin kaldırılması ve cephede doluluk-boşluk oranlarında değişiklikler yapılması yer aldı. Ayrıca, kış bahçesi inşa edildiği, B ile iskanlı yapının verilen ölçülerde büyütüldüğü ve cephede doluluk-boşluk oranlarının değiştirildiği belirtildi.

Tüm alanda kapsamlı tadilat yapıldığı, tek katlı bir yapı inşa edildiği ve havuzun büyütüldüğü ifade edildi. Mevcut binalar dışında tek katlı bir yapı ve 3 farklı baraka yapıldığı, bitki örtüsünün bozulduğu ve kotların değiştirilerek peyzaj çalışması yapıldığı kaydedildi.

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