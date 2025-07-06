Üsküdar’dan Menderes’teki can dostlara şefkat eli!

Menderes’in Kısık Mahallesi’nde çıkan yangınlarda, hayvanlar için teyakkuza geçen Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sahada aktif rol aldı. Can dostlar için Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in yaptığı destek çağrısına kulak veren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yönlendirdiği veteriner sağlık ekipleri, yangın bölgesine ulaştı.

Üsküdar’dan gelen ekipler, Menderes Belediyesi ekipleri ile el ele vererek Dereköy’de kurulan geçici barınaklarda, yangından kurtarılan hayvanların tedavi, beslenme ve bakım süreçlerine doğrudan katkı sağladı. Alevlerin gölgesinde başlayan bu gönül köprüsü, yerel yönetimler arası dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

HAYVANLARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Üsküdar Belediyesi’nin veteriner sağlık ekibi, Menderes Belediyesi tarafından Dereköy mevkisinde oluşturulan geçici barınakta yürütülen çalışmalarda aktif görev aldı. Barınakta, hayvansever Fatma Şimşek’in desteğiyle 35 köpek ve 25 kedinin bakımı, beslenmesi ve tedavisi özenle sürdürüldü. Yangın sırasında yaralanan bir kedi ve bir köpek ise özel bir veteriner kliniğine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AFETTE DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ

İşbirliği ve çalışmalar hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Yangınların ilk başladığı günden beri tüm ekiplerimiz ile canla başla çalışmaya başladık. Afetin her evresinde sahada yer aldık. Gerek yangın söndürme çalışmaları, gerek vatandaşlarımıza destek çalışmalarımızın yanında can dostlar için seferberlik ilan ettik. Yaptığımız destek çağrısına Üsküdar Belediyesi’nden anlamlı bir yanıt geldi.

Ekiplerimiz ortaklaşa bir şekilde hayvanlar için canla başla çalıştı. Kurtarılan hayvanların bakımı, tedavisi ve beslenmesi uyumlu bir çalışma ile gerçekleştirildi. Dereköy’de kurduğumuz geçici barınakta hayvanlarımızın durumu takip ediliyor. Bu süreçte yardım çağrımıza kulak veren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş başta olmak üzere, yardımsever vatandaşımız Fatma Şimşek ve afetin her sürecinde canla başla çalışan tüm ekiplere teşekkür ederim. Desteğiniz bizim için çok anlamlı” dedi.