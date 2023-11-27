Üsküdar'ın motosiklet hırsızları yakalandı

Üsküdar’ın Bulgurlu mahallesinde geçen hafta meydana gelen motosiklet hırsızlığına dair soruşturmalar sonucunda 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: DHA
Üsküdar'ın motosiklet hırsızları yakalandı

Üsküdar, Bulgurlu’da 20 Kasım 2023 tarihinde park halindeki bir motosiklet çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen Rüzgar A, Kerem A. ve Davut G. gözaltına alındı.

Yakalanan Rüzgar A.’nın poliste 34’ü motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 39 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlandı.

Polis ekipleri gözaltındaki motosiklet tamircisi Davut G.’nin dükkanında yaptığı aramada çalıntı olduğu değerlendirilen motosiklet parçaları, bir ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi. Şüpheli Kerem A.’nın üzerinde ise, bir miktar uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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