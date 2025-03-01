Üsküp FK'den Atatürk detaylı özel forma

Mustafa Kemal Atatürk detaylı olan özel tasarım formalarını duyuran Üsküp FK sezonun son maçında Macari karşısında giyileceğini açıkladı

ÜSKÜP FK'DEN AÇIKLAMA

Üsküp 1911 FK, köklü mirasını ve 19 Mayıs’ın gençlik coşkusunu simgeleyen özel tasarımıyla sahaya çıkıyor!

Tescilli süveter tasarımımızı, 19 Mayıs’ın ruhuna uygun olarak kırmızı forma ile sürdürüyoruz. 2025-26 sezonunda takımımızın kullanacağı formalar arasında yer alan bu eşsiz tasarım, 18 Mayıs 2025’te, sezonun son haftasında oynayacağımız Macari karşılaşmasında ilk kez sahada olacak!