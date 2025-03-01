Üsküp FK'den Atatürk detaylı özel forma

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üsküp FK'den Atatürk detaylı özel forma

Makedonya'daki Türk takımı Üsküp FK, Ulu Önder Atatürk detaylı özel tasarım formalarını duyurdu.

Mustafa Kemal Atatürk detaylı olan özel tasarım formalarını duyuran Üsküp FK sezonun son maçında Macari karşısında giyileceğini açıkladı

ÜSKÜP FK'DEN AÇIKLAMA

Üsküp 1911 FK, köklü mirasını ve 19 Mayıs’ın gençlik coşkusunu simgeleyen özel tasarımıyla sahaya çıkıyor!

Tescilli süveter tasarımımızı, 19 Mayıs’ın ruhuna uygun olarak kırmızı forma ile sürdürüyoruz. 2025-26 sezonunda takımımızın kullanacağı formalar arasında yer alan bu eşsiz tasarım, 18 Mayıs 2025’te, sezonun son haftasında oynayacağımız Macari karşılaşmasında ilk kez sahada olacak!

gk5gy-bweaebjw0.jpg

gk8isjlxsaaqw7w.jpg

gk82yfzxsaaus97.jpg

Son Haberler
Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den büyük sürpriz
Icardi'ye sevgilisi China Suarez'den büyük sürpriz
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
Uçak alev aldı acil iniş yaptı! Korku dolu anlar
Uçak alev aldı acil iniş yaptı! Korku dolu anlar
Solskjaer "Süper Lig'deki oynanan futbol hoşuma gidiyor"
Solskjaer "Süper Lig'deki oynanan futbol hoşuma gidiyor"
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında flaş gelişme
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında flaş gelişme