Üsküp’te Türk-Makedon kardeşliğinin sembolü

Yalçın Çelik / Yeniçağ / Aksaray

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, tarihi Türk çarşısı içerisinde faaliyetlerini sürdüren Köprü Derneği, 2025 yılı yaz okulu programını 14 Temmuz akşamı Kurşunlu Han’ın tarihi atmosferinde düzenlenen görkemli bir kapanış töreniyle tamamladı.

Eğitim, kültür ve Türk-Makedon kardeşliğine yönelik çalışmalarıyla bölgede önemli bir yer edinen dernek, bu yıl da genç kuşaklara yönelik yürüttüğü faaliyetlerle büyük takdir topladı.

KÖPRÜ DERNEĞİ’NDEN BİR NESLE KÖPRÜ

2002 yılında dergi yayıncılığıyla temelleri atılan Köprü Derneği, 2003’ten itibaren kültürel, sanatsal ve eğitsel faaliyetlerle Üsküp Türk toplumunun gelişimine yön vermeye devam etmektedir. Yaklaşık on yıl önce kurulan Köprü Gençlik Okulu çatısı altında hukuk, edebiyat, medeniyet, ekonomi, bilişim, medya okuryazarlığı ve güzel sanatlar başlıklarında atölyeler düzenlenmektedir. Bu faaliyetler, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak sürdürülürken; ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere ise yaz okulu kapsamında eğitimler verilmektedir.

2025 yaz dönemi için başvurular 220 kişiye ulaşmış, ancak fiziki mekânın kapasitesi doğrultusunda 170 öğrenci programa dahil edilebilmiştir.

UNUTULMAYAN GECE: İLME, KÜLTÜRE VE KARDEŞLİĞE VURGU

Kurşunlu Han’da gerçekleşen törende, öğrenciler tarafından Esma-ül Hüsna, Ayet-el Kürsi’nin Arapçası ve Türkçesi okunurken, 6-8 yaş aralığındaki çocukların Peygamber Efendimiz’e ithafen söyledikleri ilahi ve protokole takdim ettikleri güller salonda duygusal anlara sahne oldu. Programa; Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, Eş Başkanı Mehmet Arif, Ensar Derneği Başkanı Bilal İbiş, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Yunus Dilber, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Şeyma Babayiğit ve Yiğit Paşa Kültür Merkezi Yöneticisi Emin İşmeci katıldı. Tüm katılımcılar öğrencilere sertifika ve hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

KÜLTÜREL TAKDİM VE DOSTANE BULUŞMALAR

Tören öncesi dernek ziyareti kapsamında Teknik Öğretmen ve Mekatronik Yüksek Mühendisi Yalçın Çelik, Köprü Derneği yetkililerinden Abdülkerim Murati’ye Ülkü Ocakları Dergisi ve Türkgün Gazetesi’ni takdim etti. Abdülkerim Murati de kendisine Köprü Derneği’nin özel sayısını armağan etti. Bu anlamlı değişim, karşılıklı kültürel saygının ve kardeşliğin somut bir nişanesi olarak hafızalara kazındı.

Ayrıca, Köprü Derneği Başkan Yardımcısı Suat Emin ile gerçekleştirilen samimi görüşmede, dernek faaliyetleri, yeni projeler ve Türk-Makedon dostluğunun eğitim alanında nasıl pekiştirilebileceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan görüşme, günün manevi atmosferini güçlendirirken, ortak ideal ve değerler üzerinden kurulan gönül köprülerinin ne denli kıymetli olduğu bir kez daha vurgulandı.

“TÜRKÇEMİZİN, KÜLTÜRÜMÜZÜN VE DOSTLUĞUMUZUN MERKEZİ”

Program sonrasında Yalçın Çelik, duyduğu memnuniyeti TİKA yetkilisi Şeyma Babayiğit, dernek başkanları ve Yunus Emre Enstitüsü koordinatörü ile paylaşarak bu tarz faaliyetlerin Türkçe'nin yaşatılması, kültürel bağların kuvvetlenmesi ve Türk-Makedon kardeşliğinin gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirtti. Çelik, "Bu programlar birer eğitim etkinliği olmanın ötesinde, gönül coğrafyamızda kültür ve kardeşlik inşa eden yapı taşlarıdır," ifadelerini kullandı.

Köprü Derneği, Divan Yayıncılık aracılığıyla Makedonya’daki yerel yazarların kitaplarının basımını da üstlenerek kültürel üretime güçlü bir katkı sağlamaktadır.

ULUSLARARASI KATILIM VE MEDYA DESTEĞİ

TRT Üsküp ve Anadolu Ajansı tarafından takip edilen program, uluslararası mecralarda da ses getirmiştir. Eğitim, kültür, dil ve dostluk temalarının iç içe geçtiği bu gece, Kurşunlu Han’ın taş duvarları arasında yankılanan ilahi seslerle, bir medeniyetin taşıyıcısı olan genç kuşaklara unutulmaz bir miras bırakmıştır.