Üsküp’te Türk Mutfağı şöleni: Lezzetler büyüledi! Dostluk vurgusu

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy’un ev sahipliğinde, her yıl 21-27 Mayıs’ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde geleneksel lezzetler sergilendi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinlikte, ülkedeki basın mensupları Türk mutfağının eşsiz tatlarını deneyimledi.

Büyükelçi Ulusoy, konuşmasında, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nda basın mensuplarını ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın köklü ve dostane bağlara sahip olduğunu vurgulayan Ulusoy, şöyle dedi:

“Kuzey Makedonya için kullandığımız ‘dost’ ifadesi boş bir söz değil. Türk atasözünde denir ki: ‘Dost kara günde belli olur.’ İki ülke halkı zor zamanlarda hep birbirinin yanında olmuştur. Kuzey Makedonya’nın, 2023’te ülkemizde yaşanan deprem felaketinde gösterdiği yardım ve dayanışmayı unutmayacağız. Daha yakın bir örnekle, Türkiye geçen yaz orman yangınlarında ve geçtiğimiz martta çok sayıda gencimizin hayatını kaybettiği yangın felaketinde yaralı gençlerimize tıbbi destek sundu. Türkiye’de tedavi gören 12 hastadan 10’u ülkelerine döndü, tedavisi süren iki hastanın da en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak dönmelerini diliyorum.”

“BALKAN COĞRAFYASININ NABZINI TUTUYORLAR”

Ulusoy, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT’nin bölgedeki faaliyetlerine dikkat çekerek, “AA ve TRT’nin Üsküp temsilciliklerinin Balkan coğrafyasının nabzını tutması bizim için çok kıymetli. Bu ülke ve bölgedeki gelişmeleri başkalarının yazdığı haberlerle değil, Türk medya mensuplarının gözünden takip edebiliyoruz” dedi.

Türk ve Makedon mutfaklarının birçok ortak yönü olduğunu belirten Ulusoy, misafirlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, ünlü şef ve akademisyenlerin katkısıyla hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” kitabını incelemelerini önerdi.

Etkinlikte düzenlenen çekilişte, Erkan Babacic, Ismail Sinani, Biljana Babic ve Lidija Stancevska, Türk Hava Yolları (THY) ile İstanbul’a gidiş-dönüş bileti kazandı.

Etkinlikte zeytinyağlı portakallı kereviz, yaprak sarma, taze fasulye, çiğ köfte, tarhana çorbası, kaşarlı kuşbaşılı pide, çoban salata, piyaz, cacık, sucuklu kuru fasulye, kuzu tandır, şekerpare, meyve hoşafı ve limonata gibi geleneksel lezzetler ikram edildi.

Büyükelçilik, akşam saatlerinde turizm firması temsilcilerine yönelik bir yemek organizasyonu daha düzenleyecek.