13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uşşaki Tarikatı liderine açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat kararı çıktı

Uşşaki Tarikatı liderine açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat kararı çıktı

Daha önce müridinin çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için 10 yıl 5 ay hapis cezası alan Uşşaki Tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban hakkında açılan ikinci cinsel istismar davasında beraat kararı çıktı. Çocuğun ailesi, istinaf mahkemesinin itirazı reddetmesi sonrası dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:09
Takip Et

Uşşaki Tarikatı liderine açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat kararı çıktı

Uşşaki Tarikatı liderine açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat kararı çıktı
+
Aa
-

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergâhında "müridinin" çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan ve 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşşaki Tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban hakkında başka bir çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle ikinci bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Şağban açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat etti. Beraat kararına yapılan itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedilince mağdur çocuğun avukatları, dosyayı Yargıtay'a götürdü.

DW Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Uşşaki Tarikatı'nın lideri Şağban hakkında eşinin kardeşinin 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bu yılın Şubat ayında dava açılmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şağban'ın 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Daha önce "müridinin" çocuğunu istismar ettiği için 10 yıl 5 ay hapis cezası alan ve şu anda hapiste olan Şağban'a açılan ilk davada 'iyi hal indirimi' uygulanmıştı. İkinci çocuk istismarı davasında hakim karşısına çıkan Şağban hakkındaki beraat kararı 21 Haziran'da verildi.

BERAAT GEREKÇESİ: ŞÜPHEDEN ÖTE GEÇMEDİ

Sakarya'daki mahkemenin verdiği beraat kararının gerekçesinde, mağdur çocuğun babasının istismar şüphesi ve çocuğun beyanlarının farklılık göstermesine değinilerek başka somut bir delil elde edilemediğine vurgu yapıldı.

Şağban'ın mağdur çocuğu 2020 yılında üç farklı zamanda istismar ettiğine yönelik iddia ile açılan davanın gerekçeli kararında, "Çocuğun algılaması ve anlamlandırması ile bunu ifade etmesinin, yetişkin algılaması, anlamlandırması ve ifade etmesinden farklı olduğu dikkate alındığında, çelişkili mağdur çocuk beyanları, babasının şüpheden öte geçmeyen, somut delillerle desteklenmeyen beyanlarından başka kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, dava açılırken var olan şüphenin, toplanan deliller itibariyle yargılamanın sonunda da giderilemediği, iddianın şüpheli kalmaya devam ettiği tespit ve kabul edilerek beraatine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"ÇOCUK İFADESİNİ BASKI ALTINDA KALARAK DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Çocuğun avukatları kararı daha sonra istinaf mahkemesine taşıdı. Yapılan itirazda, çocuğun soruşturma aşamasında sanığın kendisine karşı eylemleri olduğundan bahsetse de kovuşturma aşamasında ifadesinin değiştirdiğine dikkat çekilerek baskı altında kalmış olabileceğinden bahsedildi.

Ayrıca mağdur çocuğun annesinin ve babasının boşanma aşamasında olduğu belirtilerek ifadesini bu yüzden değiştirmek zorunda kalmış olabileceği belirtildi.

İSTİNAF DA REDDETTİ, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan istinaf başvurusuyla ilgili kararını 28 Kasım'da verdi. Kararda, yapılan istinaf başvurusu esastan reddedildi. Bölge Adliye Mahkemesi, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada hukuka aykırılık bulmadı ve başvuru hakkında ret kararı verdi. İstinaftan çıkan ret kararının ardından mağdur çocuğun avukatları, istinaf başvurusundaki gerekçeleriyle dosyayı Yargıtay’a götürdü.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Msc
13.12.2022 18:13
İslamın şartı sakallı ve Arap kılıklı olmakmi  
 
vatandaş
13.12.2022 17:50
pedofili suç mu değil mi ?  
 
OKKACI
13.12.2022 17:40
Bu hakim ve savci denilenlerin çocuklarının başına böyle çirkef bir olay gelse ne yaparlardı acaba?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
1
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
2
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
3
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
4
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
5
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿İslam Memiş altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
6
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿Hükümetin yapacağı asgari ücret teklifi ortaya çıktı
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
7
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İstifa etmişti şimdi başkan oldu. Murat Aksu TMPK'de
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿İYİ Partili Sezgin: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durum milli güvenliğimizi örselemektedir
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Gecekondu yandı kış ortasında evsiz kaldı
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Su faturasını 13 TL eksik ödeyen kiracıyı öldürmüştü! 18 yıl hapis yedi
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
﻿Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu: 3 gözaltı  
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.