Uşşaki Tarikatı liderine açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat kararı çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki dergâhında "müridinin" çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan ve 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Uşşaki Tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban hakkında başka bir çocuğa istismarda bulunduğu gerekçesiyle ikinci bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Şağban açılan ikinci çocuk istismarı davasında beraat etti. Beraat kararına yapılan itiraz istinaf mahkemesi tarafından reddedilince mağdur çocuğun avukatları, dosyayı Yargıtay'a götürdü.

DW Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Uşşaki Tarikatı'nın lideri Şağban hakkında eşinin kardeşinin 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bu yılın Şubat ayında dava açılmıştı. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şağban'ın 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi isteniyordu. Daha önce "müridinin" çocuğunu istismar ettiği için 10 yıl 5 ay hapis cezası alan ve şu anda hapiste olan Şağban'a açılan ilk davada 'iyi hal indirimi' uygulanmıştı. İkinci çocuk istismarı davasında hakim karşısına çıkan Şağban hakkındaki beraat kararı 21 Haziran'da verildi.

BERAAT GEREKÇESİ: ŞÜPHEDEN ÖTE GEÇMEDİ

Sakarya'daki mahkemenin verdiği beraat kararının gerekçesinde, mağdur çocuğun babasının istismar şüphesi ve çocuğun beyanlarının farklılık göstermesine değinilerek başka somut bir delil elde edilemediğine vurgu yapıldı.

Şağban'ın mağdur çocuğu 2020 yılında üç farklı zamanda istismar ettiğine yönelik iddia ile açılan davanın gerekçeli kararında, "Çocuğun algılaması ve anlamlandırması ile bunu ifade etmesinin, yetişkin algılaması, anlamlandırması ve ifade etmesinden farklı olduğu dikkate alındığında, çelişkili mağdur çocuk beyanları, babasının şüpheden öte geçmeyen, somut delillerle desteklenmeyen beyanlarından başka kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği, dava açılırken var olan şüphenin, toplanan deliller itibariyle yargılamanın sonunda da giderilemediği, iddianın şüpheli kalmaya devam ettiği tespit ve kabul edilerek beraatine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

"ÇOCUK İFADESİNİ BASKI ALTINDA KALARAK DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR"

Çocuğun avukatları kararı daha sonra istinaf mahkemesine taşıdı. Yapılan itirazda, çocuğun soruşturma aşamasında sanığın kendisine karşı eylemleri olduğundan bahsetse de kovuşturma aşamasında ifadesinin değiştirdiğine dikkat çekilerek baskı altında kalmış olabileceğinden bahsedildi.

Ayrıca mağdur çocuğun annesinin ve babasının boşanma aşamasında olduğu belirtilerek ifadesini bu yüzden değiştirmek zorunda kalmış olabileceği belirtildi.

İSTİNAF DA REDDETTİ, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, yapılan istinaf başvurusuyla ilgili kararını 28 Kasım'da verdi. Kararda, yapılan istinaf başvurusu esastan reddedildi. Bölge Adliye Mahkemesi, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada hukuka aykırılık bulmadı ve başvuru hakkında ret kararı verdi. İstinaftan çıkan ret kararının ardından mağdur çocuğun avukatları, istinaf başvurusundaki gerekçeleriyle dosyayı Yargıtay’a götürdü.