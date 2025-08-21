Üst düzey emniyet yetkilisine suikast!

Düzenleme: Kaynak: AA
Üst düzey emniyet yetkilisine suikast!

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde İlçe Emniyet Müdürünün uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiziye İlçe Emniyet Müdürü Yarbay Abdullah Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcı, Taiz kentinin merkezindeki Cemal Caddesi'nden geçtiği sırada infilak etti.

Patlama sonrası hastaneye kaldırılan Emniyet Müdürü Nakib, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yemen İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Nakib'in aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Suikast iddialarının odağındaki Selahattin Yılmaz konuştuSuikast iddialarının odağındaki Selahattin Yılmaz konuştu

İçişleri Bakanı İbrahim Haydan, güvenlik güçlerinin, saldırganları yakalamak ve adalete teslim ederek caydırıcı cezalar almalarını sağlamak için çalıştığını belirtti.

Ülkenin en kalabalık kenti Taiz, Yemen'de hükümetin kontrolü altında bulunuyor. Taiz, başta Aden olmak üzere güneydeki illere bağlanan ana yol güzergahında bulunduğu için stratejik öneme sahip.

Son Haberler
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Vali Erol Aybastı’da yaylalarda inceleme yaptı
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Genç işçi, korkunç şekilde can verdi...
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Aksaray’da motosiklet yayaya çarptı
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
Galatasaray'ın eski oyuncusundan Başakşehir'e son dakika golü!
58 tay 25 milyon liraya satıldı
58 tay 25 milyon liraya satıldı