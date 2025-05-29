Üst düzey isim kanaldan ayrıldığını duyurdu... Show TV'de istifa depremi!

Can Grubu'nun hisselerini devraldığı Ciner Yayın Holding'de bir ayrılık daha yaşandı.

Ciner Medya'nın en kıdemli yöneticilerinden olan ve son 6 yıldır Genel Müdürlüğünü üstlendiği Show TV'nin başarısında büyük payı bulunan Esra Baydar, tüm grup çalışanlarına yolladığı bir e-mail ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Baydar ayrılığı şu sözlerle duyurdu:

Sevgili çalışma arkadaşlarım,

İçinde bulunduğumuz binaya benim gibi ilk adım atanlardan olup hikayemize birlikte başlayanlar, yıllar içerisinde aramıza katılıp, ülkemizin en önemli medya kuruluşlarından olan markalarımızın bugünkü başarısına ulaşması için var gücüyle çalışanlar; her birimiz için büyük anlam taşıyan bu eşsiz sürecin benim adıma sonuna geldik. 17 yıl boyunca her bir kademesinde aynı heyecan ve özveriyle çalıştığım medya grubumuza, çok güzel anılar ve herkese nasip olamayacak kadar kıymetli görevleri başarıyla yerine getirebilme imkanı bulmanın gururu ve mutluluğu ile bugün itibariyle veda ediyorum.

Medya sektöründeki başarılarla dolu yolculuğu boyunca yanında yürümekten her zaman onur ve gurur duyduğum Sayın Didem Ciner ve Ciner Grubu Başkanı Sayın Turgay Ciner başta olmak üzere; yıllarca omuz omuza çalıştığım medya grubumuzun tüm yönetici ve emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Ciner Grubu'nun vizyonu ve öngörüsü ile temeli çok sağlam atılmış olan, yıllar içerisinde gücüne güç katarak yoluna devam eden bu çatı altındaki tüm şirketlerin başarılarının, bundan sonra da artarak devam etmesini diliyorum.

Saygı ve sevgilerimle,

ESRA BAYDAR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema mezunu olan Baydar, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler alanında tamamladı. 2004 yılından 2019 yılına kadar Ciner Grubu'nun medya şirketlerinde Kurumsal İletişim departmanlarının yöneticiliğini üstlendi.

Baydar, Ciner Yayın Holding Kurumsal İletişim Grup Direktörlüğü görevini yürütürken Suavi Doğan'ın ayrılığından sonra 2019 yılının Aralık ayında Show TV Genel Müdürü olarak atandı.