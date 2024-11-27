Üst fonlara kaynak aktarımına ilişkin esaslar belli oldu

Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarılması, bu fonlara bağlı alt fonların seçim kriterleri, yatırım yapabileceği alanlar ve denetimlerine ilişkin hususları düzenliyor.

Kararla, son mevzuat güncellemeleri doğrultusunda girişim sermayesi fonu, girişim şirketi ve üst fon tanımlamaları yeniden belirlendi.

Üst fonlara yönelik duyuru metinleri Bakanlığın internet sayfasında yayımlanırken, duyurulardan sonra atılacak adımlara ilişkin esaslar da düzenlendi.

Buna göre, her bir duyuru sonunda gelen başvuruları, karar ve duyuru metninde yer alan şartlar çerçevesinde inceleyerek değerlendirmek üzere üyeleri bakan tarafından belirlenen Üst Fon Değerlendirme Komitesi teşkil edilecek. Komite, en az 3, en fazla 5 üyeden oluşacak. Komite tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda oluşturulan görüş, bakana arz edilecek.

Bakanlığın kaynak sağladığı üst fonlar tarafından, nakit aktarımları ve iadelerin takibi için gerekli banka hesapları açılacak. Üst fonun talebi üzerine yapılacak nakit aktarımları, Bakanlığın ilgili hesabından üst fonun ilgili banka hesabına yapılacak. Nakit aktarımına ilişkin usul ve esasların ayrıntıları Bakanlıkla üst fon arasında imzalanan protokolle belirlenecek.