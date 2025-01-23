Üst geçidi kullanmadı canında oluyordu! Metrelerce savruldu

Kaynak: İHA
Üst geçidi kullanmadı canında oluyordu! Metrelerce savruldu

Hatay’da hafriyat yüklü bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce savruldu.

Kaza, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Aziz D.'ye 06 DEY 576 plakalı hafriyat kamyonu çarptı.

Kazada yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 metre ileride bulunan üst geçit yerine yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyonun çarpma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı adamın metrelerce savrulduğu görüldü. Aziz D.'nin hastanede tedavi süreci devam ediyor.

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"ÜST GEÇİDİ KULLANALIM"

Vatandaşların üst geçidi kullanarak karşıya geçebileceklerini ifade eden Uğur Toy, "Kamyon aniden adama çarptı. Yaşlı bir amca karşıdan karşıya geçmeye çalışınca, burası da yoğun bir trafiği olduğundan kamyon çarptı. Umarım burayı artık kimse kullanmaz. Hemen az ileride üst geçit var ama kimse kullanmıyor. Vatandaşlarımız üst geçidi kullansınlar. Bunun sayesinde de büyük kazalardan kaçınmış olurlar. Canlarını tehlikeye atmasınlar, lütfen üst geçidi kullanalım" ifadelerini kullandı.

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