Yapılan önlemlere rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kazanın adresi bu kez Manisa'nın Yunusemre ilçesi oldu. Arda Aşıroğlu'nun (19) kullandığı, iddiaya göre aşırı hız yapan otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'ndaki Sadettin Közer Yaya Üst Geçidi'nin ayağına çarptı.

Araçta sıkışan sürücü Aşıroğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki yaralılar T.B. (17), O.A. (19) ve A.N.T. (17) ihbarla kaza yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin sürdüğü ifade edildi.