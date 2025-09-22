Üst geçitte otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı

Kaza, gece saat 23.50 civarında Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, H.S. yönetimindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği belirlenemeyen hafif ticari araç üst geçitte çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerlere vurarak dururken, sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.
Kazada otomobil sürücüsü H.S. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri üst geçidi kısa süreliğine trafiğe kapattı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olay yerinden ayrılan hafif ticari aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından üst geçit yeniden trafiğe açıldı.