Üst üste galibiyetler! UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin galip geldiği, Başakşehir'in ise berabere kaldığı Avrupa kupası maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa kupalarında 3. eleme turu rövanş maçlarının oynanmasının ardından ülke puanı sıralaması da güncellendi.

Türk takımları, Avrupa'da haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2; UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup etti. Konferans Ligi'nde Başakşehir ise Viking ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.839 puan

2- İtalya: 84.374 puan

3- İspanya: 78.703 puan

4- Almanya: 74.545 puan

5- Fransa: 67.748 puan

6- Hollanda: 61.283 puan

7- Portekiz: 54.466 puan

8- Belçika: 53.050 puan

9- Türkiye: 43.300 puan

10- Çekya: 40.100 puan

