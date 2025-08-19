Usta foto muhabiri hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Usta foto muhabiri hayatını kaybetti

Usta foto muhabiri Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde hayatını kaybetti. Özatay, objektifiyle tarihe tanıklık eden unutulmaz kareleriyle Türk basınının efsane isimlerinden biriydi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, duayen foto muhabiri Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde vefat etti. Özatay, uzun yıllar boyunca Türk basınına damga vuran çalışmalarıyla tanınıyordu. İstanbul doğumlu olan Özatay, 1962’de amatör olarak başladığı fotoğrafçılık serüvenine, efsanevi foto muhabiri Ara Güler’in etkisiyle yön verdi.

1966’da “Yeni Galatasaray” motorunun batışını su altında görüntüleyerek Türk Haberler Ajansı’nda (THA) profesyonel kariyerine adım attı. Özatay, 1969’da THA’da kadrolu oldu ve 1970’te TGC’nin “Gazetecilik Başarı Ödülü”nü kazandı. 1971’de Ürdün Kralı Tellal’ın Şifa Yurdu Hastanesi’nde çektiği fotoğrafla birincilik ödülüne layık görüldü.

garbisoatay1.jpg

Bu kareler için hastanede 10 gün bahçıvan olarak çalışması, onun mesleğine olan tutkusunu gözler önüne serdi. Ancak bu fotoğraflar nedeniyle Ürdün’e girişi yasaklandı. 1975’te Milliyet Gazetesi’ne geçen Özatay, 1990’da Cumhuriyet, 1994’te yeniden Milliyet’te görev yaptı. 1996’da Kardak krizinde SAS komandolarının bayrak dikme anını görüntüleyerek adını tarihe yazdırdı.

Bu çalışmasıyla 1997’de Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü’nü kazandı.Özatay’ın “Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye” projesi, İstanbul, İç Anadolu, Karadeniz, Ege ve GAP bölgelerini kapsayan unutulmaz bir çalışma oldu.

TGC, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Mesleğe adanmış bir hayat yaşayan Garbis Özatay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Özatay, 2019’da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’yle onurlandırılmıştı. Türk basınının bu değerli ismi, geride bıraktığı karelerle sonsuza dek anılacak.

vnskdjvn-7fbs-cover.jpg

Son Haberler
Samsunspor'dan forma çıkışı: 'Bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar'
Samsunspor'dan forma çıkışı: 'Bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar'
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza! Sürücü araçta sıkıştı: Ekipler zamana karşı yarıştı
Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza!
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Süper Lig devleri istiyordu! Marsilya 2 yıldızı da gözden çıkardı
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
Kamu kurumlarına sıcak hava tatili
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!
CHP'li bir büyükşehir daha AKP'ye mi geçiyor? İddiaların odağındaki Başkan suskunluğunu bozdu!