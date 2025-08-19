Usta foto muhabiri hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, duayen foto muhabiri Garbis Özatay, 19 Ağustos Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde vefat etti. Özatay, uzun yıllar boyunca Türk basınına damga vuran çalışmalarıyla tanınıyordu. İstanbul doğumlu olan Özatay, 1962’de amatör olarak başladığı fotoğrafçılık serüvenine, efsanevi foto muhabiri Ara Güler’in etkisiyle yön verdi.

1966’da “Yeni Galatasaray” motorunun batışını su altında görüntüleyerek Türk Haberler Ajansı’nda (THA) profesyonel kariyerine adım attı. Özatay, 1969’da THA’da kadrolu oldu ve 1970’te TGC’nin “Gazetecilik Başarı Ödülü”nü kazandı. 1971’de Ürdün Kralı Tellal’ın Şifa Yurdu Hastanesi’nde çektiği fotoğrafla birincilik ödülüne layık görüldü.

Bu kareler için hastanede 10 gün bahçıvan olarak çalışması, onun mesleğine olan tutkusunu gözler önüne serdi. Ancak bu fotoğraflar nedeniyle Ürdün’e girişi yasaklandı. 1975’te Milliyet Gazetesi’ne geçen Özatay, 1990’da Cumhuriyet, 1994’te yeniden Milliyet’te görev yaptı. 1996’da Kardak krizinde SAS komandolarının bayrak dikme anını görüntüleyerek adını tarihe yazdırdı.

Bu çalışmasıyla 1997’de Sedat Simavi Fotoğraf Ödülü’nü kazandı.Özatay’ın “Gidilmemiş ve Bilinmeyen Yerleriyle Türkiye” projesi, İstanbul, İç Anadolu, Karadeniz, Ege ve GAP bölgelerini kapsayan unutulmaz bir çalışma oldu.

TGC, yayımladığı başsağlığı mesajında, “Mesleğe adanmış bir hayat yaşayan Garbis Özatay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyoruz,” ifadelerine yer verdi.

Özatay, 2019’da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’yle onurlandırılmıştı. Türk basınının bu değerli ismi, geride bıraktığı karelerle sonsuza dek anılacak.