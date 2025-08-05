Usta gazeteci açıkladı: Bahçeli anayasal suç işliyor

Sabahattin Önkibar, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu hakkında kullandığı “milliyeti meçhul, devşirme” ifadelerine sert tepki gösterdi. Önkibar, Bahçeli’nin bu söylemlerle açıkça ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını, bunun da anayasanın eşitlik ilkesini ihlal ettiğini savundu.

Bahçeli’nin söylemini çelişkili ve tutarsız bulduğunu belirten Önkibar, Arnavut kökenli Mehmet Akif Ersoy ile Kafkasya kökenli eski MHP yöneticilerini örnek göstererek “Bu isimler de milliyeti meçhul mü?” diye sordu. Aynı zamanda Dervişoğlu’nun Bahçeli döneminde MHP İzmir İl Başkanlığı yapmış olmasını da hatırlatan Önkibar, bu ifadelerin parti geçmişiyle çeliştiği vurgulayarak şöyle konuştu:

Devlet Bahçeli, açıktan ajitasyon yapıyor, provoke ediyor ve çirkin ifadeler kullanıyor. Dün “Biz komisyoncu değiliz. Bizim komisyonumuz Türk milleti diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na anayasal suç teşkil edecek ifadelerle saldırdı. Bahçeli, "Ey milliyeti meçhul sözde milliyetçi” dedi. Milliyeti meçhul ve devşirme ile kastedilen Müsavat Bey'in aile köklerinin Kafkasya olması. Peki ama bu ifade açık bir ırkçılık ve kafatasçılık değil mi? Böyle bir ifadenin Kürtlükle, millet tanımıyla ve de sosyoloji bilimi ile uzak yakın ilişkisi, alakası olabilir mi?

O zaman Devlet Bahçeli cevap versin. İstiklal Marşı yazarımız olan Arnavut kökenli Mehmet Akif Ersoy da milliyeti meçhul devşirme mi? Kendini genel başkanlığa taşıyan Kafkas kökenli MHP eski milletvekili, eski genel başkan yardımcısı ve de eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Şefkat Çetin, milliyeti meçhul milliyetçi mi? An itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan böyle binlerce isim sayabilirim ki mesela Siirt kökenli olan Celal Adan milliyetsiz milliyetçi mi? Eğer öyle iseler Bahçeli söylesin, MHP'de milliyeti meçhul devşirmelerin ne işi var? Keza devşirme diye saldırılan Musavat Dervişioğlu, Devlet Bahçeli döneminde MHP'nin İzmir İl Başkanı değil miydi? Bu yapılan yekten ırkçılıktır, bölücülüktür ve anayasaya göre suç işlemektir.

Rezalet hatta facia Müsavat Dervişoğlu'na karşı kan ırkçılığı yapan Bahçeli'nin aynı zamanda Türkiyeliliği savunması. Şaka gibi ve inanılacak gibi değil. Lakin hem şoven hem de Türkiyeliyim diyor.