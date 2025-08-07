Usta gazeteci açıkladı! Erdoğan sonrası için sürpriz isim

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Önkibar, PKK ile yürütülen barış sürecinin merkezinde yer alan MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, Erdoğan sonrası liderlik için öne çıkan isimlerden biri olduğunu iddia etti.

Önkibar, Abdullah Öcalan’ın “Benim isyanım masada sonuçlanıyor” sözlerini hatırlatarak, PKK’nın Türk devletine diz çöktürdüğü algısının yaratıldığını savunarak bu söylemin DEM Parti tarafından servis edilmesi ise sürecin siyasi boyutunu daha da güçlendiriyor iddiasında bulundu. Önkibar, Erdoğan’ın bu gelişmeler karşısında sessiz kalmasını ise sürecin arkasında durduğunun dolaylı bir göstergesi olduğu yorumunda bulundu.

İbrahim Kalın’ın hem PKK ile müzakerelerdeki rolü hem de geçmişte Suriye’deki diplomatik temasları, onun siyasi arenada yükselen bir figür haline geldiğini gösterdiğini belirten Önkibar, Kalın’ın Erdoğan sonrası dönemde Selçuk Bayraktar gibi isimlerle birlikte alternatif lider olarak kulislerde konuşulduğunu belirtti.

Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönem hakkında şöyle konuştu:

“Mahir Çayanların, İbrahim Kaypakkayaların, Mustafa Suphilerin, Cemile Çetoların, Seyit Rızalar'ın isyanı masa ile sonuçlanmıyor. Hepsi dar ağacında sonuçlandı. Benim isyanımsa masada sonuçlanıyor.” Bu sözler Abdullah Öcalan'a ait. Bunu duyuran servis eden de DEM Parti. Görüldüğü gibi Apo, “Seyit Rızalar'ın yapamadığını ben yaptım. Türk devletini ben yendim. Masaya ben oturttum” diyor. İfadelerinin açıklaması budur. Bu itibarla hadise Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin yansıttığı gibi barış arayışı terörsüz Türkiye değil. Öcalan'ın beyanı ve afişe etmesiyle PKK'ya diz çökülmesidir. Öyle olmazsa Erdoğan ya da Bahçeli hadi oradan derlerdi ki demiyorlar. Tayyip Erdoğan dün bu ve benzer sıcak konular varken onlar yerine arkeolojinin hikmetlerinden bahsetti. Yürütülen sürecin başında tepesinde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın olmasıysa ilginç, çünkü dünyanın hiçbir yerinde istihbarat örgütleri açıktan siyasi faaliyetler yapmaz. İbrahim Kalın’a hak teslimi yapalım. AKP içinde iyi yetişen isimlerden biri ve onu Amerika Birleşik Devletleri seyahatlerimin birinde Zahit Akman'ın yanında görmüştüm. George Washington Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktora eğitimi yapıyordu.

KALIN’I ÖNE ÇIKARMAK İÇİN BİLİNÇLİ BİR TERCİHTİ

Kulis spekülasyonlarına göre Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Kalın’ı sahaya sürmesi ise iki sebepten ötürüymüş. Birincisi, yeni sürece Milli İstihbarat Teşkilatı ile başkanlığını katıp hadiseye ciddiyet ve inandırıcılık kazandırmak. Diğeri de İbrahim Kalın'ın yıldızını parlatmak. APO-PKK ile barış girişimi başarıyla sonuçlanırsa bunun siyasi kaymağını yiyecek olanlardan biri de doğal olarak İbrahim Kalın olacak. MİT Başkanı bu başarısıyla alternatif lider arayışında akla gelen isimlerden biri olabilir. Kalın’ın avantajı Tayyip Erdoğan sonrası liderlikte adı geçen bazı isimler gibi hem aileden olmaması hem de bagajının temiz olması. Erdoğan'a bağlılığı ile bilinen Kalın’ın damat Selçuk Bayraktar'la beraber Tayyip Bey sonrası alternatif isimlerden biri olacağı da konuşulmaya başlandı. Sadece APO-PKK süreci değil. Tayyip Bey İbrahim Kalın’ı Beşar Esad'ın devrilmesinin hemen ertesinde kendi adına Suriye'ye gönderip Emevi Camii'nde basına açık şekilde namaz kılması da bilinçli bir tercihti. Yani Kalın’ı öne çıkarmak içindi. Bu itibarla Erdoğan kalını sanki adım adım yerini hazırlıyor gibi bir tablo ile karşı karşıyayız. Bize göre asla mümkün değil. Lakin Kazara APO-PKK süreci tahminlerin ötesinde müspet sonuçlanırsa İbrahim Kalın barışı inşa eden bürokrat olarak toplumun hafızasına kazınacak ve siyasette de önü açılacak.