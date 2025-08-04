Usta gazeteci hayatını kaybetti! Medya dünyası yasa boğuldu

Duayen gazeteci Ertan Ünal 1 Ağustos 2025 Cuma günü vefat ettiği bildirildi.

Ertan Ünal

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Ertan Ünal’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Ertan Ünal’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz”

Ertan Ünal’ın cenazesi 2 Ağustos 2025 Cumartesi ikindi namazının ardından Muğla Köyceğiz Merkez Hacıbey Camisi'nden alınarak Toparlar Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

GAZETECİ ERTAN ÜNAL KİMDİR?

1943 yılında Gebze’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü’nü bitirdi. Gazetecilik öğrenimini sürdürürken 1961 yılında Şehir Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Daha sonra Son Havadis, Yeni Sabah, Akşam ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Bu gazetelerde muhabir, istihbarat şefi ve yazı işleri müdürü olarak görev yaparken bir yandan da tarihi konulardaki araştırmalarını sürdürdü. Hürriyet Haber Ajansı’nda 22 yıl süreyle çalıştıktan sonra, Genel Müdür Yardımcılığı görevindeyken sağlık nedenleriyle emekli oldu. ABC Basın Ajansı bünyesinde İstanbul tarihi üzerine araştırmalar yaptı.

BRT Televizyonu’na “Tarihte Bugün” programını hazırladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin açtığı yarışmalarda inceleme dalında üç kez yılın gazetecisi seçildi. İki kez de mansiyon aldı. Tarihi araştırmaları Atlas Tarih Dergisinde yayınlandı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.