Usta gazeteci Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Türk basınının duayen ismi Hikmet Çetinkaya’dan acı haber geldi. Cumhuriyet gazetesinde yazarlık görevini yapab Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir sağlık sorunları olan gazeteci Çetinkaya bugün gece saatlerinde entübe edilmişti. 50 yılı aşkın süredir mesleki hayatını sürdüren Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalışmıştı.

Çetinkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde bitirdikten sonra gazeteciliğe İzmir'de Cumhuriyet gazetesi muhabiri olarak göreve başladı. Bir süre Cumhuriyet gazetesinin İzmir temsilciliğini yaptı.

1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal kesimin insanları ile röportajlar gerçekleştirdi. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görülmüştü. Gazetenin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşede köşe yazılarını sürdüren Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görülmüştü.

2015'te Fransa'da Charlie Hebdo adlı hiciv ve karikatür dergisinin İslam Peygamberi’nin karikatürleri nedeniyle bir terör örgütü tarafından 12 kişinini ölümü, 11 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıya uğramasından bir hafta sonra çıkardığı dört sayfalık sayı şerefine Cumhuriyet Gazetesi'nin bir ek çıkarması ancak karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmesi üzerine Çetinkaya, köşe yazarı Ceyda Karan ile 5 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet gazetesindeki köşelerinde derginin kapağında yer alan ve peygambere ait olduğu iddia edilen, elindeki beyaz dövizin üzerinde "Je Suis Charlie" (Ben Çarliyim) yazan beyaz giysili bir kişinin karikatürünü kullandı.

Çetinkaya ve Karan, 1280 kişinin şikayetçi olduğu bir iddianame hazırlanarak İstanbul savcılığı tarafından yargılandı. Çetinkaya ve Karan, "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iki yıl hapis cezası aldı.

Çetinkaya 1 Kasım 2016'da Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarlarına yönelik "FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2018'de görülen karar duruşmasında Çetinkaya için “terör örgütüne yardım” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası erilmesine hükmetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 12 Eylül 2019 tarihinde karara bağladığı dosyada Çetinkaya hakkında “örgüte yardım suçunun” oluşmadığını ve beraatinin gerektiğini belirtti.