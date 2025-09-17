Usta gazeteci oy deposunu dışlayan Erdoğan'ın yeni rotasını açıkladı! 'Artık güveni kalmadı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “çocuk suçluları” yazısında “yeni bir paralel yapı” uyarısında bulunmuş, Bahçeli’nin danışmanı ve Türkgün Gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek de TSK, Emniyet ve istihbaratta milli güvenliği tehdit eden yapılanmalara dikkat çekerek gündem olmuştu.

"ERDOĞAN FETHULLAHÇILARIN YERİNE KİMLERİ KOYDU?"

Ruşen Çakır, devlet içerisinde örgütlenmiş bir yapı denilince akla Fethullahçıların geldiğini belirterek zamanında ordu, yargı, polis, diyanet gibi kurumlara sızdığını ve hiyerarşik yapılanmanın dışında kendi “imamlar” aracılığıyla paralel bir yapı kurduğunu hatırlattı.

"SAĞLIK BAKANLIĞINDA MENZİL, EMNİYETTE NURCULARIN YAZICI KOLU..."

Gazetecinin "Erdoğan iktidarı ekonomik krize bağlı olarak çözülüyor" değerlendirmesi dikkat çekti. Erdoğan döneminde FETÖ'nün tasfiye edilmesiyle oluşan boşluğun ülkücüler, AKP'li hukukçular ve farklı İslami cemaatlerle doldurulduğunu iddia etti. Çakır, Sağlık Bakanlığı’nda Menzil, Emniyet’te Nurcuların Yazıcı kolu gibi grupların ön plana çıktığını öne sürdü.

Çakır'ın “Bu yapılar Erdoğan’la uyum içinde görünüyor ama Erdoğan’ın onlara tam olarak güvendiğini düşünmüyorum” ifadeleri dikkat çekti.

"CEMAATLERİN İPİYLE KUYUYA İNİLİR Mİ?"

"Bu cemaatlerin ipiyle kuyuya inilir mi?" diye soran Çakır, “Kesinlikle hayır. Çünkü hangi cemaat olursa olsun öncelikle kendilerini düşünürler. Asla karşı tarafa biat etmezler.” dedi.

MHP'nin çıkışıyla el yükselltiğini belirten Çakır, Bahçeli’nin kastının doğrudan Erdoğan olmadığını söyledi. "Erdoğan zaten tek adam." diyen Çakır "Ama Erdoğan’la birlikte hareket ettiği söylenen bazı çevrelerin MHP ve ülkücü kadrolara sorun çıkardığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken 'CHP'ye kayyum' açıklaması

Ünlü gazeteci duyurdu! Erdoğan'ın masasına konulacak '4 kritik rapor' ortaya çıktı

Ali Erbaş dönemi bitti! İşte Diyanet Başkanlığı için öne çıkan 3 isim!

Mağdur baba ilk kez konuştu! Sürücü bakın neden tokat atmış!

Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği 'kaza'da yeni gelişme! Doktor 'baba' tutuklandı