Usta gazeteci Sabahattin Önkibar açıkladı: Saray’ın hedefi eski CHP’yi yeniden inşaa etmek

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, bugünkü yayınında kayyum kararı veren mahkemenin YSK’nın onay verdiği kongreyi durdurma kararı vermesini değerlendirdi. Önkibar, Saray’ın asıl hedefinin eski CHP’ye geri dönüşü sağlamak olduğunu söyledi.

MAHKEME DURDURDU, YSK DEVAM ETTİRDİ

İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptal ederek il başkanlık görevine çağrı heyeti olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i getirmişti. İstanbul'daki mahkemenin kararının ardından Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Ancak Gürsel Tekin görevine devam edeceğini duyurmuştu. Ardından CHP 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi kararı almıştı. Kongre YSK tarafından yapılacağı belirtilmişti.

Mahkeme, dün yapılan kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurulu'na yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle yaptığını açıkladı. Ancak ardından YSK, mahkemenin kararının AYM’ye aykırı olduğunu belirterek, devam kararı vermişti. Seçimde ise Özgür Çelik yeniden başkan seçilmişti.

EMİNAĞAOĞLU: HUKUKEN VE FİİLEN ENGELENEMEZ

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala iptal talebinde bulunmasını hukuken ve fiilen kongreyi engelemeyeceğini Yeniçağ’a açıklamıştı.

ÖNKİBAR: İKTİDARIN HEDEFİ ESKİ CHP’Yİ YENİDEN İNŞAA ETMEK

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar, bugünkü YouTube canlı yayınında dünkü mahkemenin durdurma kararı almasına tepki gösterirken, Saray’ın asıl amacının ne olduğunu da açıkladı. Önkibar, “İktidarın hedefi Saray’ın kontrolünde olan yakın geçmiş CHP’sini yeniden inşaa edilmesi. Deniz Baykal’lı Kemal Kılıçdaroğlu’lu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönüş isteniyor. Sebep AKP ve Tayyip Erdoğan’ın 23 yıllık iktidarını devam ettirmek. O Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde Türkiye'deki rejimi fiil olarak değiştirildi” ifadelerini kullandı.

“ADAY OLMASALARDI, KILLARINA BİLE DOKUNULMAYACAKTI”

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’de öne çıkmalarının ardından operasyonların olduğunun altını çizen Önkibar, “Ne zaman Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibiler Cumhuriyet Halk Partisi’ne geldi tedavülden kalktı. Hemen operasyonlara başladılar. Yapılan baskılar, yapılan zulümler Kılıçdaroğlu CHP'sine özlem ve yeniden ona dönüş adınadır. İmamoğlu’yla Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olmasa ve de CHP'yi yükseltmeselerdi kıllarına bile dokunulmayacaktı. Kılıçdaroğlu'nun Saray’la ortak hareket etmesi, tarihteki büyük siyasi ihanetlerden biridir” analizinde bulundu.