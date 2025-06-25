Usta gazeteci Sabahattin Önkibar iddia etti: Kılıçdaroğlu CHP'yi dağıtmaya tarumar etmeye geliyor

Gazeteci Sabahattin Önkibar, kendi YouTube kanalında CHP Kurultay davası öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eski CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' açıklama yapmasını teklif ettiğini söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu teklife olumlu yanıt vermediği ve “mahkeme kararını bekleyeceğiz” dediğini aktardı.

Usta gazeteci Sabahattin Önkibar CHP’nin Kurultay davası öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken kulis bilgileri verdi. Önkibar şöyle konuştu:

Haftalar ve aylardır söylediğimiz kanıtlandı. Kemal Kılıçdaroğlu, bağıra çağıra Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmeye geliyor 30 Haziran'da görülecek olan CHP kurultayı davası öncesi mahkemeye açıktan yekten mesaj verdi. Kurultayda usulsüzlükler yapıldı. “Ben göreve hazırım CHP'yi bana teslim edin” dedi. Kuşkusuz bunu açıktan söylemedi. Fakat sözleri bu manaya geliyor. Önceki gün Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eski CHP Grup Başkan Vekili Parti Meclisi Üyesi Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'nu özel ofisinde ziyaret ettiler. Bu üç isim Kemal Bey ile diyalogları ve yakınlıklarıyla biliniyor. Kılıçdaroğlu’na şunları söylediler, "Sarayın amacı CHP'yi bölmek parçalamaktır mutlak butlan kararı parti de sıkıntı çıkarır, birbirimize gireriz. Kurultayda size destek olduk fakat şimdi partimizi CHP'yi düşünme zamanıdır.

AÇIKLAMA YAPMAYI REDDETTİ

Ekrem İmamoğlu dahil belediye başkanlarımız esir alındı. Partimiz de saldırı altında böyle bir tabloda intikam almayı çağrıştıran tutumdan uzak durmak lazım. Özgür Özel ile hemen bir araya gelin görüşün, konuşun. Sorunu aşalım kamuoyunun sizden beklentisi ‘asla mutlak butlan olmaz’ demenizdir. Böyle bir şeyi onaylamadığınızı ve asla herhangi bir görevi kabul etmeyeceğinizi hemen duyurmanız gerekiyor.” Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlere şöyle bir karşılık vermiş, “Hayır böyle bir açıklama yapamam mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa partimi kayyuma bırakamam, ben kabul etmesem de partiye kayyum atanacak Özgür Bey ile de şimdi değil mahkeme kararı sonrasında görüşebiliriz” Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine karşı çıkmışlar. Kılıçdaroğlu’na yapılan “Hiçbir teklifi kabul etmem diye açıklarsanız mahkeme kayyum atayamaz ve dosya da bu şekilde kapanır.” Teklifi de karşılıksız kalmış. Kılıçdaroğlu, “Öyle bir açıklama da yapmam mahkeme kararını bekleyeceğiz.” demiş. Bunun üzerine Mansur Yavaş, “Sarayın mutlak butlan oyunuyla geri dönerseniz hepimizi karşınıza alırsınız” demiş. Kılıçdaroğlu'nun bu söze cevabı ise “Siz bilirsiniz” olmuş. Bunun üzerine söz konusu üç isimden ikisi bu görüşme sonrası hemen önce Özgür Özel'e akabinde Ekrem İmamoğlu'na gittiler ve durumu rapor ettiler. Kılıçdaroğlu'na giden isimlerden birinden dinlediğime göre yaşananlar bunlar. İfade ettiğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu maalesef bağıra çağıra CHP'yi dağıtmaya tarumar etmeye geliyor.