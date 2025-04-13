Usta gazeteci TV'de açıkladı! PKK'nın fesih kongresi için yer ve tarih verdi

22 Ekim tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin meclis grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan İmralı Süreci son olarak DEM heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 13 yıl aradan sonra ilk defa görüşmesi ile hız kazandı.

Bebek katili Öcalan'ın 27 Şubat tarihinde eli kanlı terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının ardından gözler örgütün kongresini toplayarak kendisini lağvetmesi ve silahları artık tamamen bırakmasında. Fakat bunun için henüz ne devlet yetkilileri ne de örgüt tarafından belirlenmiş bir tarih yok. Dün akşam Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programına katılan Halktv yazarı Fikret Bila, kulislere yansıyan son bilgiyi duyurdu.

KONGRE İÇİN TARİH VERDİ

Bila'nın aktardıklarına göre PKK, 5 Mayıs tarihinde Irak'ın Süleymaniye kentinde toplanarak örgütün lağvedecek ve silahları bırakacak. Bila konu hakkında, "PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kongresi yapması bekleniyor. Sayın Bahçeli'nin çağrısı böyleydi. Şimdi bu kongrenin, 5 Mayıs'ta büyük olasılıkla 5 Mayıs'ta Irak'ın Süleymaniye kentinde toplanacağı bilgisi geldi bu kulislere" ifadelerini kullandı.

İMRALI HEYETİNİN TEMASLARI SÜRECEK

5 Mayıs tarihine kadar ise İmralı heyetinin Avrupa'daki ve Kandildeki yöneticileri ile temaslarının süreceği, "Şimdi, o 5 Mayıs'a varıncaya kadar Sayın Erdoğan'ın kabul ettiği İmralı heyetinin de önemli temasları olacak. Bunlardan bir tanesi Avrupa'daki ve Kandil'deki PKK yöneticileriyle İmralı heyeti temas edecek, onlarla görüşülecek" sözleri ile aktarıldı.

GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN YENİDEN İMRALIYA GİDİLİCEK

Bila, kendisine aktarılan kulis bilgisine göre görüşmelerin tamamlanmasının ardından heyetin yeniden İmralı'ya gideceğini ve buradan aldıkları örgüt fesih metnini kongreye iletecek. İlk etapta yazılı bir metin olacağı ifade edilirken şartlara göre bu metin video kaydı olarak da iletilebilir:

Bu görüşmeler tamamlandıktan sonra İmralı heyeti yeniden İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşecek. Bu görüşme çok önemli çünkü bu görüşmede Öcalan'ın 5 Mayıs'ta toplanması beklenen PKK kongresine vereceği mesaj bir metin olarak alınacak ve kongreye iletilecek. Bu mesajın metin olarak alınması gibi bir video kaydı olarak alınması da olasılık dahilinde. Bunu da söyleyebiliriz. Tabii bu arada PKK kendini fesheder ve silah bıraktığını açıklarsa ne tür adımlar atılacak konusunda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda önemli bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz.

SİLAH BIRAKANLARA NE OLACAK?

Feshin ardından silah bırakacak olan PKK'lıların akıbeti ise merak konusu. Bila aldığı kulis bilgilerinde silah bırakacaklara ilişkin çalışmaların devam ettiğini, çalışmaların ardından yasal düzenlemelerin iktidar tarafından meclise getirilebileceğini aktardı:

Silah bırakanlara ne olacak? Nereye yerleştirecekler? Nasıl bir muamele görülecek? Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda bazı yasal düzenlemeler de gelebilir. Bunu da ifade edebiliriz. Şu temaslar mühimdi: DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le konuştu. Bu konuşmadan hemen sonra Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüştü. Yani iktidar tarafında da yoğun bir çalışma faaliyeti var.