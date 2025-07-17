Usta gazeteciden anayasa uyarısı: Atatürk’ten rövanş ve Türklüğü tasfiye projesi

Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 15 Temmuz anma afişlerinde yer alan “Türkiye milleti” kavramına tepki göstererek, bu söylemin “Türk milleti” ifadesinden uzaklaşmak amacı taşıdığını öne sürdü. Bu yaklaşımın milli üniter devlet yapısını hedef aldığını belirten Önkibar ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bu sürece sessiz kalmasını eleştirerek, Türk kimliğinin anayasal olarak yok edilmek istendiğini ifade etti.

Sabahattin Önkibar, “Milli üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp Atatürk'ten rövanş almak ve ümmet eksenli yeni bir devlet kurma projesidir” diyerek şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 15 Temmuz dolayısıyla İstanbul'u afişlerle donattı. Söz konusu afişlerde milletin adı olarak Türkiye ifadesi var. Türk milleti yerine Türkiye milleti deniliyor. Türkiye milleti ne demektir Allah aşkına? Almanya'ya gidip Almanya milleti derseniz vallahi ya gülerler ya da yüzünüze tükürürler. İngiltere, Fransa, Rusya, Hindistan, Japonya'ya kadar her yerde aynı şey söz konusudur. Bir devletin milletinin, ulusunun ismini yasaklaması ne büyük bir utanmazlıktır. Türk coğrafya adı değil, millet adıdır ki bu tarih ile kanıtlı. Türklük de kan bağına değil mensubiyet şuuruna yani bilince endekslidir. Osmanlı'da bile Türk Ocağı vardı, Türk Yurdu gibi kuruluşlar vardı

AMAÇ MİLLİ ÜNİTER DEVLETİ YIKMAK

Hakikat böyleyken önce ümmet teklifi akabinde Türk kavramına savaş ilan edilmesi yeni anayasa için de göstergedir. Türklüğe topyekün savaş ilanı söz konusu olduğu artık belli oldu. Türklüğü tasfiye etmek, silmek istiyorlar. Pardon ama isimsiz bir millet olur mu? Hadise milli üniter Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkıp Atatürk'ten rövanş almak ve ümmet eksenli yeni bir devlet kurma projesidir. Durum bu iken güya milliyetçi Devlet Bahçeli zerre umursamıyor, oralı olmuyor. Tam tersine sürece destek veriyor. Türklük yerine yeni bir milli kimlik tanımı yapılmalı bile diyebiliyor.