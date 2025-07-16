Usta gazeteciden çarpıcı süreç yorumu: İktidarın doğru söylemediği ortaya çıktı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla kamuoyunda sıkça tartışılan “çözüm sürecinde PKK ile pazarlık yapılmadı” iddiasına karşı sert eleştirilerde bulundu. PKK sözcülerinin son açıklamalarını referans gösteren Önkibar, geçmişte verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda örgütün tehditkar bir dil kullandığını öne sürerek, devletin açıklamalarıyla sahadaki gerçeklerin birbiriyle çeliştiğini savundu.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, “İtiraz hatta isyan var. Özellikle Cumhur İttifakının MHP kanadı patlama eşiğinde” diyerek şöyle konuştu:

PKK sözcüsü Nedim Seven dün “Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü sağlanmaz ve hemen serbest bırakılmazsa demokratik siyasetin önü açılmayacak. Yeni bir kriz oluşacak” dedi. Aynı şekilde örgütün sözcülerinden olan Tekin Muş da “Yeni ve kitlesel silah bırakma gibi bir planımız yok. Devletin net açık somut adımlarını bekliyoruz. Bu yapılmazsa bizden başka hiçbir adım atılmayacak” dedi. Görüldüğü gibi PKK tehdit ederek verilen sözler yerine gelsin diyor. Söz verilmese Apo'nun serbest bırakılması elbette ağza dahi alınmaz. Devletten hemen adım atılması istenmezdi. Bunun okuması iktidar sahiplerinin doğru söylemediklerinin bir kere daha ortaya çıkması, kanıtlanması. “Pazarlık yapmadık, yapılmadı” açıklamasının yalan olduğu tescillenmiş teyit görmüş oldu. Böyle olmasa PKK neden talep etsin? Niçin diretsin? Bu yüzden PKK ile kol kola girilmesi barış ve terörsüz Türkiye arayışı değil, siyasi çıkar hesapları adına yapılan al ver ilişkisidir.