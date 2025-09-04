Usta gazeteciden çarpıcı tespit: AKP’yi bitirecek

Usta gazeteci Deniz Zeyrek, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilip Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Zeyrek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararlarına, Kayyum atanan Gürsel Tekin’in tutarsız davranış ve açıklamalar yaptığını belirterek, “Bütün bunların CHP’yi ve tabanını canlandırıp iktidara taşımak için de yapılmış olabileceğini düşünmeye başladım. Bu açık seçik ihlal ve hatalara bakılırsa, İstanbul yargısının AK Parti iktidarını bitirip CHP’yi iktidara getirmeye çalıştığını söyleyebilir miyiz?” dedi.

“AK PARTİ İKTİDARINI BİTİRİP CHP’Yİ İKTİDARA GETİRMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEYEBİLİR MİYİZ?”

Son yaşanan gelişmeleri analiz eden usta gazeteci Deniz Zeyrek, , İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararlarına, Kayyum atanan Gürsel Tekin’in tutarsız davranış ve açıklamalar yaptığını belirterek, “İstanbul yargısının AK Parti iktidarını bitirip CHP’yi iktidara getirmeye çalıştığını söyleyebilir miyiz?” sorusunu yöneltti.

Zeyrek’in yazısında yer alan bölüm şu şekilde;

“Bu kararı verenlerin amacı ne?

Yargı eliyle CHP’yi karıştırıp uzun vadede tamamen bitirmek mi?

Yoksa CHP tabanının üzerindeki rehaveti iyice kaldırıp CHP’de ciddi bir mağduriyet yaratıp CHP’yi ilk seçimde iktidara getirmek mi?

Öyle görünüyor ki yargının attığı her adım, direniş yolunu seçen Özgür Özel’i ve CHP’yi büyütüyor.

Ben komplo teorilerine pek inanmam ama İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararlarına, Kayyum atanan Gürsel Tekin’in tutarsız davranış ve açıklamalarına bakınca bütün bunların CHP’yi ve tabanını canlandırıp iktidara taşımak için de yapılmış olabileceğini düşünmeye başladım.”

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne yönelik mahkeme kararının yankıları sürüyor. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’teki CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mevcut İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alarak yerine geçici bir yönetim atadı. Mahkeme, davacı Özlem Erkan’ın dilekçesinde sunduğu “tedbir kararı halinde kayyum olarak atanması için liste”yi dikkate alarak, eski CHP milletvekili Gürsel Tekin’i geçici yönetimin başına getirdi. CHP’nin kurultay davası ise 15 Eylül’de Ankara’da görülecek.

Tekin’in karşı çıkmayıp, görevi kabul edeceğini söylemesi parti içinde tepkilere neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özgür Çelik’in görevinin başında olacağını söylemiş ve Tekin’in ihraç edildiğini açıklamıştı. Son olarak Tekin, “Bana bir tebligat olmadı. İhraç, sözlü tebligatla olmaz. İhracım söz konusu bile olamaz” dedi.