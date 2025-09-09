Usta gazeteciden çarpıcı tespit: İktidar bunun altından kalkamaz

Usta gazeteci Can Ataklı bugünkü köşe yazısında dün CHP il binasında yaşanan ablukaya ilişkin, “Saray öyle bir panikte ki artık ne yaptığını bilmiyor. CHP İstanbul il başkanlığına yapılan operasyon akıl alacak gibi değil. Saray sanki aklını yitirmiş gibi. İktidar bunun altından kalkamaz artık” dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından kayyum olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin görevlendirilmişti. Dün ise tartışmaların odağındaki Gürsel Tekin, göreve başlamak için il binasına gitmişti. Tekin’in gitmesinden çok polisin il binasını ablukaya alması dikkat çekmişti. Usta gazeteci Can Ataklı ise bugünkü köşe yazısında dünkü olaylar ile ilgili çarpıcı bir tespite imza attı.

“SARAY SANKİ AKLINI YİTİRMİŞ GİBİ”

“Saray öyle bir panikte ki artık ne yaptığını bilmiyor” diyen Ataklı, “CHP İstanbul il başkanlığına yapılan operasyon akıl alacak gibi değil. Polisin orada ne işi var? CHP’liler il başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’i içeri sokmama kararı almış. İçişleri bakanını ne ilgilendirir bu? Madem mahkeme kararı var, Gürsel Tekin binaya girer ya da giremez bu İçişleri’nin işi değil. Neymiş, güvenlik sorunu çıkarmış. Bunun çözümü il binasını ablukaya almak, milletvekillerini içeri sokmamak, gaz sıkıp coplamak olamaz. Saray sanki aklını yitirmiş gibi” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ ARTIK”

Ataklı, “CHP’yi kendi iç sorunları ile baş başa bırakmak yerine müdahale etmenin başta ekonomi olmak üzere toplumun huzurunu yerle bir edeceğini görmüyor mu?” sorusunu iktidara iletirken, “Ama belli ki sorunları artık asla çözemeyeceğini anlayan saray iktidarı ülkeyi kaosa sokmanın kendini kurtaracağını sanıyor. Bu uğurda devlet adına görev yapan herkese kanunsuz emirler verilerek hepsinin suç işlemesine neden oluyor. İktidar bunun altından kalkamaz artık” dedi.