Usta gazeteciden çok sarsıcı Özgür Özel iddiaları! “Emin kaynaklardan öğrendim ve dinledim” diyerek açıkladı

Önkibar, Özgür Özel’in siyasi duruşunu ve liderlik becerilerini de eleştirerek, ekonomi ve dış politika gibi temel konularda net bir vizyon ortaya koyamadığını söyledi. Ayrıca, CHP içindeki bazı aday tercihlerini liyakatten uzak bulduğunu belirtti. Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nu desteklemesinin ise siyasi sermayesinin temelini oluşturduğunu, aksi takdirde etkisiz kalacağını öne sürdü.

Sabahattin Önkibar kendi YouTube kanalından Özgür Özel hakkındaki iddialarını “Çok emin kaynaklardan öğrendim, dinledim” diyerek şöyle sürdürdü:

Saray, Özgür Özel ile de CHP Genel Başkanı seçildikten sonra hemen ortak hareket etme kararını aldı. Özgür Özel, ‘Benim yaşım genç Tayyip Erdoğan sonrasına aday olurum’ düşüncesiyle hemen normalleşme ve yumuşama açıklamasını yaptı. Hatta Tayyip Erdoğan Meclis’e geldiğinde de ayağa kalkıp düğmesini ilikledi. Lakin sonra iş aniden değişti. Sadece CHP tabanı değil bütün muhalefet yani halk milyonlar Özgür Özel'i etkiledi. Sarayla yaptığı anlaşmaya uymamaya başladı. Arşiv ortada, Saraçhane mitinglerinin ilk gününde yani çarşamba akşamı Özgür Özel pazar günü buluşuruz diyerek protestoları geçiştirmek istedi. Galeyana gelen halk Özgür Özel'e rağmen ısrarla inatla sokak dedi ve her gün milyonların katılımı ile protestolar yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TEK SİYASİ SERMAYESİ İMAMOĞLU'NU SAHİPLENMEK

Protestolar oldu, Özgür Özel'in sarayla anlaşmayı bozduğu ya da sorguladığı süreç işte o günler. Diyeceksiniz ki; Özgür Özel'e haksızlık yapma Ekrem İmamoğlu için kendini yırtıyor. Saraçhane sonrası bu doğru fakat unutulmasın Özgür Özel'in tek siyasi sermayesi İmamoğlu'nu sahiplenmektir. Onu da yapmazsa hiç olur çünkü genel başkan olalı 2 yıl olacak Özgür Bey'in ekonomi ve dış politikaya dair zerre bir görüşünü duyan işiten olmadı. Özgür Özel, kazara devletin başına geçse ekonominin başına yine Ali Babacan'la Mehmet Şimşek gibileri atayacak. Aynı şekilde sığınmacılar konusunda Özgür Özel ile Tayyip Erdoğan arasında da bir fark yok, aynı düşünüyorlar. PKK ve DEM Parti bağlamında da aynı çizgideler keza Şeyh Said başlığında da el eledirler.

ERDOĞAN ÖZGÜR ÖZEL’İ KENDİSİNE RAKİP OLSUN İSTİYOR

Bütün bunlara paralel olarak Özgür Özel ekip kurmayı adam seçmeyi de bilmiyor ki işte Ankara Etimesgut da tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu'nu getirdi ve Etimesgutlular vallahi isyandalar. Çünkü tiyatrocu arkadaş adeta ayrı gezegenin insanı. Özgür Bey bu ismi nereden buldu derseniz vallahi kafa çektiği bardan. Aynı şekilde Ankara Çankaya gibi onlarca ilden daha büyük olan bir ilçeyi şehircilik uzmanı CHP'liler ordusu dururken yeni hukuk fakültesi mezunu bir çocuğu aday yaptı ki orada da icraat adına hiçbir şey yok. O çocuğu neden aday yaptı? Belli Çankaya Belediyesi yüzde yüz kendi kontrolünde olsun istedi. İşte Tayyip Erdoğan da bunu gördü ve seçimi kazanmak için Özgür Özel rakibim olsun istiyor. Özgür Bey ise son dönem bir miktar silkinse de yine kendi ajandası peşinde. Bunun için Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş siyasetten tasfiye olsunlar gelecek benim olsun hesabında. Aslına bakarsanız dürüst olalım genç bir siyasetçinin böyle düşünmesi ve kişisel çıkarlar adına hareket etmesi egosu bağlamında normal.