Usta gazetecinin acı günü

Balıkesir'in deneyimli sevilen gazetecilerinden sarı basın kartı sahibi Emrah Ayyıldız'ın kayınpederi Müfit Döne hayatını kaybetti.

Balıkesir basının usta gazetecisi Emrah Ayyıldız'ın kayınpederi Müfit Döne hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Müfit Döne hayatını kaybetti.

Merhum Müfit Döne'nin cenazesi Cuma Namazına müteakip kılınan cenaze namazına Ak Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Ender Ünal, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eski Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Balıkesirspor Kulübü eski Başkanı Ümit Arslan, Dr. Feyyaz Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, Gazeteci dostları, muhabirler, dost ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası Zağnos Paşa camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Merhum Müfit Döne Başçeşme mezarlığında toprağa verildi.

