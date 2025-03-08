Usta gazetecinin eşi vefat etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Usta gazetecinin eşi vefat etti

Usta gazeteci rahmetli Behiç Kılıç'ın eşi Peyman Kılıç, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kılıç, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Usta gazeteci merhum Behiç Kılıç'ın eşi, gazeteci Peyman Kılıç vefat etti. Uzun yıllardır kanser hastalığı ile mücadele eden Kılıç, son bir aydır zatürre tedavisi görmüştü.

Özel bir hastanede yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Peyman Kılıç hayatını kaybetti.

1953 doğumlu ve bir kız çocuk annesi olan Peyman Kılıç, uzun yıllar Günaydın ve Son Havadis gazetelerinde görev yapmıştı.

Kılıç'ın naaşı, yarın (9 Mart 2025) Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nde kılınacak öğlen namazının ardından Silivrikapı mezarlığında defnedilecek.

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