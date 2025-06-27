Usta gazetecinin yeni adresi belli oldu! Amiral gemisinin kaptanıydı…

Beş yıl Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği ve 33 yıl Hürriyet Gazetesi’nde çalışan usta gazeteci Sedat Ergin’in yeni adresi belli oldu. MedyaRadar’ın özel haberine göre Ergin, Gazete Oksijen ile anlaştı. İlk yazısını 4 Temmuz’da okuyucularına sunacak.

YENİ ADRESİ GAZETE OKSİJEN OLDU

33 yıldır görev yaptığı Hürriyet Gazetesi’nden ayrılan usta gazeteci Sedat Ergin, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini de yapmıştı. 5 yıllık Milliyet görevinin ardından Ergin, istifa etmişti. Ergin’in yeni adresi Gazete Oksijen oldu. Ergin’den önce Hürriyet'ten ayrılan Vedat Milor ve Osman Müftüoğlu'nun da yeni adresleri Gazete Oksijen olmuştu.

SEDAT ERGİN KİMDİR?

1957 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sedat Ergin, Boğaziçi Üniversitesi’nde siyaset bilimi eğitimini tamamladı. Gazeteciliğe 1975 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başlayan Sedat Ergin, Cumhuriyet gazetesine ve oradan da Hürriyet gazetesine geldi. 2005-2009 yılları arasında Milliyet Gazetesi’nin 2014-2017 yılları arasında Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptı.