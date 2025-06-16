Usta işi bir PROJE

Gazeteciliğe muhabirlikten başlayıp köşe yazarlığına kadar uzunca bir yol kat edenler o kadar hızlı yaşarlar ki, pek çoğu bu süreçte yaşadıklarını kitaplaştırma fırsatı bulamaz. Tanıklıkları, yaşadıkları ve tespitleri köşe yazıları içinde arşive malolur. Ancak bu deneyim ve birikimlerini oralarda bırakmayanlar da vardır ve son yıllarda sayıları çoğalmaktadır. Gazetemizin yazarlarından Orhan Uğuroğlu da 50 yılı aşan meslek hayatına rağmen kitap yazmaya fırsat bulamamış usta gazeteciler arasındaydı. Sonunda o da meslekteki bunca yıllarının ardından şeytanın bacağını kırıp ilk kitabını okurlarıyla buluşturmayı başardı. Kitabın önsözü de bir başka usta gazeteci Rahmi Turan’ın kaleminden çıktı. Orhan Uğuroğlu için, “Bugüne kadar yazdıklarında bir yanlış çıkmadı…” diyen Rahmi Turan şu değerlendirmede bulunuyor: “Orhan Uğuroğlu, uzun yıllardır tanıdığım ve efsane Günaydın Gazetesi’nde beraber çalıştığım değerli bir meslektaşım ve kardeşim… Orhan Uğuroğlu için ne kadar takdir dolu cümleler yazsak, yine yeterli olmayacağını düşünüyorum. Özü-sözü doğru bir gazeteci ve eleştirisel yazılarıyla gerçeklere ışık tutan bir yazar… Aynı zamanda başarılı bir televizyon yorumcusu… Ülkenin kaderine yön veren siyasi olayların ardındaki gerçekleri Uğuroğlu’nun kitabında bulacak, ilgiyle okuyacaksınız.”

Amerikan Yüzyılı projesinin Türkiye’de adım adım nasıl uygulandığını “PROJE” adını verdiği ilk kitabında tarihsel sırayla gündeme taşıyan Orhan Uğuroğlu, Türk siyasetindeki kırılma noktalarına dikkat çekiyor. Türk siyasetinde her şeyin AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım” sözüyle bambaşka bir mecraya sürüklendiğinin altını çizen Orhan Uğuroğlu, “Erdoğan iktidarında Proje uygulamasını tek başına sürdürebilir miydi?” sorusunun cevabını, “Hayır sürdüremezdi” diye cevaplayıp; “Amerikan Yüzyılı için Proje kapsamına muhalefet partileri de alınmalıydı” tespitinde bulunuyor.

2016- 2025 döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin siyasi kararlarını PROJE kitabında…

Amerikan Yüzyılı projesinin Türkiye’de adım adım nasıl uygulandığını gündeme taşıyan “PROJE” kitabındaki konu başlıklarından bazıları şöyle:

*Büyük Ortadoğu Projesi

*BOP eş başkanı; Recep Tayyip Erdoğan

*Türkiye’de rejim değiştiren Proje nedir?

*Kemal Kılıçdaroğlu Proje kapsamında mı?

*Meral Akşener Proje kapsamında mı?

*Devlet Bahçeli Proje kapsamında mı?

*6’lı Masa Proje için mi kuruldu?

*Parlamenter Rejimin yıkılması Proje mi?

*Tek Adam Rejimi kurulması Proje mi?

*YSK kararları Proje ürünü mü?

*Türkiye’nin makus talihi Proje adım adım nasıl uygulandı?

*Türk siyasetinin 2016- 2025 döneminin tarihsel sırayla anlatımı.

*Algola Medya Yayınları

Tel: (0312) 428 12 00

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Sıradanlıktan sıkılanlara

Hayatını metin yazarlığı ve iletişim danışmanlığı yaparak kazanan M. Bahadırhan Dinçaslan sıra dışı farklı bir kalem. Çeşitli milliyetçi örgütlenmeler ve siyasi partilerde görevler alan Dinçaslan’ın millet ve milliyetçilik üzerine çalışmaları da oldukça dikkat çekici. Yeni kitabı “Cin Düğünü”, kadim Türk coğrafyasının karanlık köşelerinden yükselen bir ağıt, bir meydan okuma, bir ritüel. Bahadırhan Dinçaslan, bu kitabıyla okuyucuyu cinlerin halay çektiği, yıldızların küstüğü, rüzgarların öfkeyle savrulduğu bir evrene davet ediyor. Avşar dağlarının yalnız kurtları, unutulmuş tanrılar ve derinlerde saklanan korkular bu kitapta can buluyor. Her dize, doğanın ve insanın karanlık taraflarına cesur bir bakış sunuyor. Sıradanlığa meydan okuyan bu kitap, hem geçmişin izlerini sürmek isteyenlere hem de modern şiirde sınırları zorlayanlara hitap ediyor. Cin Düğünü, sizi korkularınızla yüzleşmeye ve o bilinmeyen kapıdan içeri adım atmaya çağırıyor.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50