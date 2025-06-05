Usta isimden olay itham! "Acun Ilıcalı Ali Koç'u zor duruma düşürdü"

Faik Çetiner, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerinde çarpıcı ifadeler kullandı.Çetiner, Acun Ilıcalı için de dikkat çeken bir ithamda bulundu.

Çetiner, Fanatik'teki yazısında şu değerlendirmeleri yaptı;

"Fenerbahçe yine çok sıkıntılı günlerin arifesinde. Taraftar, yönetimi sürekli istifaya davet ederken, kongre üyeleri imza toplamayı sürdürüyor. Basketbol takımının EuroLeauge şampiyonu oluşu kısaca ağrı kesici yerine geçer. Camia bu şampiyonlukla her ne kadar mutlu olsa da bu işin gazı birkaç güne kaçar. Başkan Ali Koç muhakkak süper transferler kovalayacak.Peki Mourinho ne olacak? Tazminatı var, yerine hoca bulmak zor. Sportif direktör Mario Branco gitti ama dedikodular bitmiyor. Takımda kimler kalacak, kimler gidecek? Gidecek oyuncuların ağızları nasıl kapatılacak? Takımdan ayrılanlar, başta Mourinho olmak üzere muhtemelen yönetimi topa tutacak. Dzeko ve Maximin bu konuda en büyük adaylar. Taraftar ve camiada bölünmüşlükler var. Birlik ve beraberlik nasıl sağlanacak? Galatasaray muhabbeti nasıl rafa kalkacak? Asbaşkan televizyona çıkıyor, yaptığı açıklamalarla kulübü ve başkanı daha da zor duruma düşürüyor. İnandırıcılığı yok, güven vermiyor.

Görüldüğü gibi Fenerbahçe’de ‘koç gibi’ problemler var. Bu problemleri, morali olmayan, fazla destek görmeyen bu yönetim çözebilir mi? Görünen o ki, Başkan Ali Koç ve arkadaşlarının işi bir hayli zor. Kısa zamanda çok yol almaları gerekecek. Bakalım Fenerbahçe Yönetimi işe nereden ve ne zaman başlayacak?"