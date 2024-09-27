Usta oyuncu 89 yaşında hayata veda etti

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Maggie Smith, 70 yılı aşkın süredir sürdürdüğü profesyonel kariyerine veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Smith, Cuma sabahı erken saatlerde, Londra'daki Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Oyuncunun iki oğlu Toby Stephens ve Chris Larkin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Maggie Smith’in huzur içinde hayata veda ettiği belirtildi. Aile, hastane personeline, annelerinin son günlerindeki destek ve ilgilerinden dolayı teşekkür ederken, bu zor dönemde mahremiyet talep ettiklerini ifade etti.

70 YILLIK EFSANEVİ KARİYER

Maggie Smith, oyunculuk kariyerine 1950’li yılların başında, İngiltere'nin en prestijli tiyatro sahnelerinde boy göstererek başladı. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası, Shakespeare'in "Othello" oyunundaki Desdemona karakteriyle geldi. Bu performansı, hem sahnede hem de beyaz perdede ünlü oyuncu Laurence Olivier ile birlikte sergiledi. "Othello" filmindeki rolü ona ilk Oscar adaylığını kazandırdı. Ancak ilk Oscar ödülünü kazanması, 1969 yılında çekilen “The Prime of Miss Jean Brodie” filmiyle mümkün oldu.

Smith, kariyeri boyunca toplamda altı kez Oscar'a aday gösterildi. İkinci Oscar'ını ise 1978 yılında "California Suite" filmindeki performansıyla kazandı. Bu başarıları, onu döneminin en saygın ve yetenekli oyuncularından biri haline getirdi.

YENİ NESİLLER İÇİN MİNERVA MCGONAGALL

Maggie Smith, sadece sinema dünyasının değil, genç kuşakların da dikkatini çeken roller üstlendi. Özellikle 2000'li yıllarda, "Harry Potter" serisinde canlandırdığı Profesör Minerva McGonagall karakteriyle dünya genelinde milyonlarca izleyicinin sevgisini kazandı. "Harry Potter" serisinde yedi filmde rol alarak, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun bilge ve kararlı öğretmeni olarak hafızalara kazındı.

Smith'in bu dönemdeki en dikkat çekici performanslarından biri de Downton Abbey dizisindeki Violet Crawley karakteri oldu. Altı sezon süren bu popüler İngiliz dönem dizisinde ailenin baskın ve alaycı büyükannesi rolüyle büyük beğeni topladı. Violet Crawley karakteri ona üç Primetime Emmy Ödülü, üç SAG (Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülü ve bir Altın Küre kazandırdı.

SAĞLIK SORUNLARI VE MÜCADELESİ

Maggie Smith, yıllar içinde çeşitli sağlık sorunlarıyla da mücadele etti. 2007 yılında kanser teşhisi konan oyuncu, bu hastalığa karşı büyük bir savaş verdi. 2009 yılına gelindiğinde, Smith’in kanseri tamamen atlattığı ve sağlığına kavuştuğu açıklandı. Bu zor süreç, onun güçlü kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MAGGİE SMİTH’İN ARDINDAN

Maggie Smith’in ölüm haberi, sadece sinema ve televizyon dünyasını değil, sevenlerini de derin bir yasa boğdu. Smith, arkasında unutulmaz karakterler ve iz bırakan performanslar bırakırken, sanat dünyasında da büyük bir boşluk yarattı. Oyuncu, iki oğlu Toby Stephens ve Chris Larkin’in yanı sıra beş torunuyla da geride geniş bir aile bırakıyor.

Maggie Smith, tiyatrodan sinemaya, televizyondan dünya çapında fenomen haline gelen serilere kadar uzanan geniş yelpazedeki kariyeriyle sadece İngiliz sanat dünyasında değil, dünya genelinde iz bırakan bir isim oldu. Onun adı, yeteneği, çalışkanlığı ve profesyonelliğiyle daha uzun yıllar hatırlanacak.