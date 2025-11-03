Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ahmet Gülhan, bir hafta önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün gece durumu ağırlaşan 85 yaşındaki usta sanatçı, pıhtı atması sonucu entübe edildi ancak sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

AHMET GÜLHAN KİMDİR?

Ahmet Gülhan, Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir rol oynayan Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nun üç kurucusundan biri olarak sanat tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Mizah anlayışı, sahne disiplini ve enerjisiyle Türk tiyatrosunun simge isimlerinden biri haline gelen Gülhan, kariyeri boyunca sayısız tiyatro oyununda ve televizyon yapımında rol aldı. “Mesela Muzaffer” ve “Şüpheli Şemsettin” karakterleriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan sanatçı, hem sahnede hem ekranda derin izler bıraktı.

Usta sanatçı, 2025 mart ayında kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan eşi Gülümser Gülhan’ı kaybetmişti.