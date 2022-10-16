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Ali Sürmeli'ye sahte hesap şoku

‘Benim Adım Farah’ dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan usta oyuncu Ali Sürmeli’nin başı sahte sosyal medya hesaplarıyla dertte. Sürmeli, adına açılan sahte twitter hesabıyla ilgili açıklama yaparak takipçi ve hayranlarını uyardı.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 09:58
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Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin başı sahte hesaplarla dertte

Ali Sürmeli'ye sahte hesap şoku
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Geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan Ali Sürmeli, twitter’da açılan hesabın ve atılan tweet’lerin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Ali Sürmeli, resmi instagram sayfasından yaptığı yazılı paylaşımda “Adıma açılmış twitter hesabıyla ilgim yoktur” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan FOX TV'de ekrana gelmesi beklenen “Benim Adım Farah” dizisinin başrolünde Aslı Enver yer alıyor. “The Cleaning Lady” dizisinden uyarlanan dizi, oğlunun tedavisi için savaş veren ve bunun için mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalan bir doktorun dramatik hikâyesini anlatıyor. 
 

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