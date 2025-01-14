Usta oyuncu Bedia Ener Öztep'e İstanbul'da son veda

Bedia Ener Öztep, üç aylık bir tedavi sürecinin ardından, beyinde oluşan lezyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

Öztep'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Halil Ergün, oyuncular Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, Ayşen İnci ve seslendirme sanatçılarıyla sevenleri katıldı.

Taziyeleri, Öztep'in eşi Çetin Öztep ve oğlu Ener Öztep kabul etti.

"ÜÇ AYDIR MÜCADELE EDİYORDU"

Oğlu Ener Öztep, gözyaşları içinde ayakta durmakta zorlanırken, eşi Çetin Öztep, "Üç aydır mücadele ediyorduk. Tedavi sırasında yoğun bakıma alındı, 1,5 gün dayanabildi." dedi.

Oyuncu Ayten Uncuoğlu "Çok üzülüyorum" diye konuştu.

"YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU"

Cenazede, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı Halil Ergün, "Çok etkileniyoruz. Her gün bir haber alıyoruz. Yaprak dökümü oldu, evet," ifadelerini kullandı.

"SESİ HİÇ ÖLMEYECEK"

Volkan Severcan ise, "Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde beraber çalıştık ki, sesi hep bizimle kalacak." dedi.

Bedia Ener Öztep'in cenazesi, yapılan dua ve taziyelerin ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti