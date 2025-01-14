Usta oyuncu Bedia Ener Öztep'e İstanbul'da son veda

Düzenleme: Kaynak: DHA

Tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep (70), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bedia Ener Öztep, üç aylık bir tedavi sürecinin ardından, beyinde oluşan lezyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Öztep'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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Cenazeye, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Halil Ergün, oyuncular Volkan Severcan, Ayten Uncuoğlu, Ayşen İnci ve seslendirme sanatçılarıyla sevenleri katıldı.

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Taziyeleri, Öztep'in eşi Çetin Öztep ve oğlu Ener Öztep kabul etti.

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"ÜÇ AYDIR MÜCADELE EDİYORDU"

Oğlu Ener Öztep, gözyaşları içinde ayakta durmakta zorlanırken, eşi Çetin Öztep, "Üç aydır mücadele ediyorduk. Tedavi sırasında yoğun bakıma alındı, 1,5 gün dayanabildi." dedi.

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Oyuncu Ayten Uncuoğlu "Çok üzülüyorum" diye konuştu.

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"YAPRAK DÖKÜMÜ OLDU"

Cenazede, Yaprak Dökümü dizisinde birlikte rol aldığı Halil Ergün, "Çok etkileniyoruz. Her gün bir haber alıyoruz. Yaprak dökümü oldu, evet," ifadelerini kullandı.

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"SESİ HİÇ ÖLMEYECEK"

Volkan Severcan ise, "Onun sesi hiç ölmeyecek. O kadar çok filmde beraber çalıştık ki, sesi hep bizimle kalacak." dedi.

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Bedia Ener Öztep'in cenazesi, yapılan dua ve taziyelerin ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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