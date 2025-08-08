Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’ın son hali hayranlarını üzdü! 45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını söyleyen usta oyuncu Gül Onat, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınan Sihirli Annem çekimlerini doktorunun izniyle yapmış ancak filmin galasına katılamamıştı.

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ”

Katıldığı programda sağlık durumu hakkında bilgi veren Onat, pankreas kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü söylemişti. 45 dakikalık ameliyatın 8 saat sürdüğünü belirtmişti. Onat, "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SANDALYEDE OTURDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden Onat, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Sandalyede oturduğu bir karesini takipçileriyle paylaşan Onat "Tedavi günleri" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Allah şifa versin', 'Şifa diliyorum', 'Geçmişler olsun', 'Çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum', 'Maşallah Allah acil şifalar versin tez zamanda Gül Hanımcım' gibi yorumlar yapıldı.

İşte son hali