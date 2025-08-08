Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’ın son hali hayranlarını üzdü! 45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat’ın son hali hayranlarını üzdü! 45 dakikalık ameliyatı 8 saat sürmüştü

Sihirli Annem dizisinde “Perihan Teyze” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat’ın hastanede tedavi altında olduğu öğrenilmişti. Usta oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl pankreas kanserine yakalandığını söyleyen usta oyuncu Gül Onat, 22 yıl sonra beyaz perdeye taşınan Sihirli Annem çekimlerini doktorunun izniyle yapmış ancak filmin galasına katılamamıştı.

gulonat.webp

“ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ”

Katıldığı programda sağlık durumu hakkında bilgi veren Onat, pankreas kanserine yakalandığını ve tedavi gördüğünü söylemişti. 45 dakikalık ameliyatın 8 saat sürdüğünü belirtmişti. Onat, "Allah can düşmanıma vermesin. Çok zor bir süreçti gerçekten. Ne zaman öleceğim acaba diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

inci-turkay-nevra-serezli-gul-onat-1744704906-198-x750.jpg

SANDALYEDE OTURDUĞU ANLARI PAYLAŞTI

Tedavisi devam eden Onat, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Sandalyede oturduğu bir karesini takipçileriyle paylaşan Onat "Tedavi günleri" ifadelerini kullandı.

s-653d31e93bb8ec0038fbdf99513c9f5cb2517f65.jpg

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Allah şifa versin', 'Şifa diliyorum', 'Geçmişler olsun', 'Çok geçmiş olsun acil şifalar diliyorum', 'Maşallah Allah acil şifalar versin tez zamanda Gül Hanımcım' gibi yorumlar yapıldı.

u.webp

uo.webp

İşte son hali

h.webp

Son Haberler
Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu
Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu
Torbacı operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Adana'da evin her yerinden uyuşturucu çıktı
Torbacı operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı! Adana'da evin her yerinden uyuşturucu çıktı
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...
BTK suskunluğunu bozdu! E-imza skandalı gündem olmuştu...
Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı
Berk Oktay atağa geçti! Önce ihanet sonra taciz ile suçlandı
Yapay zeka cilt bakımında güvenli mi? Uzmanlar anlattı
Yapay zeka cilt bakımında güvenli mi? Uzmanlar anlattı