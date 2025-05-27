Usta oyuncu gururunu Instagram'dan paylaşı: Sosyal medyada beğeni tufanı koptu

Hollywood’un efsane oyuncularından Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’un 22 yaşındaki kızları Carys Zeta Douglas, Brown Üniversitesi’nden mezun oldu. Aile, bu özel günü sosyal medya üzerinden tüm dünyayla paylaştı. Douglas, Instagram’da paylaştığı videoda “Tebrikler Carys ve 2025 mezunları! Seni seviyoruz” notunu düştü.

Törende baba-kızın duygusal anları dikkat çekti. Michael Douglas, mezuniyet öncesi çektiği selfie videoda hem kızıyla gurur duyduğunu dile getirdi hem de mezun olan herkesi kutladı.

SOSYAL MEDYADA AİLE GURURU

Douglas’ın Instagram videosunda, tören öncesi hazırlanan aile üyeleri, Carys’in kep ve cübbe ile poz verdiği anlar yer aldı. Oyuncu, törende kızını yürürken izlerken “Mezuniyet zamanı” diyerek sevincini dile getirdi. Ayrıca mezuniyet yürüyüşü sırasında “Pomp and Circumstance” marşını mırıldanması, kızının “Baba!” diyerek dönüp gülümsemesiyle renkli bir an yaşandı.

AİLEDEN DESTEK MESAJLARI

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’un oğlu Dylan Michael Douglas 2022’de aynı üniversiteden mezun olmuştu. Büyük kardeş Cameron Douglas da kız kardeşi için “Tebrikler” mesajını paylaştı.

Chelsea Handler gibi ünlü isimler de sosyal medya üzerinden tebrik mesajları gönderdi. Zeta-Jones da Instagram’da, “Mezuniyetten bir gece önce! Çok gururluyuz” ifadelerini kullandı.

MİCHAEL DOUGLAS: “BEN DEDESİ DEĞİLİM”

Douglas, 2024 yılında The Telegraph gazetesine verdiği röportajda, üniversite kampüsünde birinin kendisini çocuklarının dedesi sandığını anlatmıştı. “Bu büyükbaba günü değil, ebeveyn günü” denince, “Ben babayım” diyerek yanıt verdiğini paylaştı. Oyuncu, çocuklarını “olağanüstü varlıklar” olarak tanımlamıştı.

Douglas, oğlu Dylan’ın mezuniyetinde olduğu gibi, Carys’in başarısını da aynı heyecanla kutladı. “Bir baba olarak çok gururluyum” sözleriyle videoyu sonlandırdı.