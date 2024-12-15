Usta oyuncu Levent Ülgen yeni projesi için saçlarını kazıttı! Bambaşka biri oldu

"Aile" isimli dizide 21. Bölümde diziye veda eden ünlü oyuncu Levent Ülgen, "İbrahim" karakteriyle adından söz ettirmişti. Usta oyuncunun yeni dizi projesi belli oldu.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Usta oyuncu Levent Ülgen rolü için bambaşka biri oldu. Ülgen, yeni projesi Harman Yeri adlı dizide eski başpehlivan Cemal Bozbey’e hayat verecek.

SAÇINI KÖKÜNDEN KAZITTI

Usta oyuncu rol gereği saçlarını kökünden kazıttı. Ünlü oyuncunun yeni tarzını görenler yorum yağdırdı.

Berk Oktay, Gülsim Ali, Levent Ülgen Serhat Tutumluer, İpek Tuzcuoğlu, Ersin Olgaç ve Melis Kızılaslan gibi birbirinden başarılı oyuncular dizide yer alacak.

ROLÜ İÇİN 20 KİLO ALDI

Harman Yeri adlı dizide rol alacak oyuncular arasında Berk Oktay’da bulunuyor. Oktay pehlivan "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı. Ünlü oyuncu rolü için 20 kilo aldı. Oyuncu, Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alarak role hazırlandı.