Usta oyuncu Mark Withers pankreas kanserine yenik düştü

Amerikalı aktör Mark Withers, özellikle “Dynasty,” “Magnum, P.I.” ve “Stranger Things” gibi popüler dizilerdeki rolleriyle tanınıyordu. Kızı Jessie'nin Variety'e yaptığı açıklamaya göre, usta oyuncu 22 Kasım'da pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Jessie, babasının hastalığına karşı gösterdiği güçlü duruşu ve sanata olan bağlılığını vurgulayarak, “Mark, hem sahnede hem de hayatında bıraktığı sıcaklık, mizah ve azim mirasıyla hatırlanacak” dedi.

UZUN VE BAŞARILI BİR KARİYER

Mark Withers’ın kariyeri, yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, aynı zamanda sanatına gösterdiği özenle de dikkat çekti. “Dynasty” dizisindeki Ted karakteriyle hafızalara kazınan aktör, “Wonder Woman,” “Magnum, P.I.,” “Dallas,” “L.A. Law,” “Matlock” ve “The King of Queens” gibi pek çok televizyon dizisinde misafir oyuncu olarak yer aldı. En son “Stranger Things” dizisinde rol alan Withers, performansıyla genç nesil izleyicilerin de beğenisini kazandı.

ÖZEL HAYATINDA DİNGİNLİK

Withers, oyunculuk kariyerinin yanı sıra ailesine olan bağlılığıyla da tanınıyordu. Eşi Haiyan Liu Withers ve kızı Jessie, onun sanat yaşamını destekleyen en büyük motivasyon kaynakları oldu. Hayatı boyunca sevgi dolu bir baba ve eş olarak çevresine örnek bir insan profili çizen oyuncu, özel hayatında da takdir topladı.

SANAT CAMİASININ YASI

Mark Withers’ın vefatı, sadece ailesi için değil, aynı zamanda Hollywood'daki meslektaşları ve hayranları için de büyük bir kayıp oldu. Meslektaşları, onun sanatına gösterdiği bağlılık ve birlikte çalıştığı herkese ilham veren duruşuyla daima hatırlanacağını dile getiriyor. Jessie, “Babamın endüstriye olan bağlılığı, arkadaşları ve hayranları tarafından sevgiyle hatırlanacak” sözleriyle onun mirasını özetledi.

EFSANEVİ OYUNCUNUN ARDINDAN

Hayatı boyunca televizyon ve sinema dünyasına damga vuran Mark Withers, 77 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun cenaze törenine dair detayların ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi. Sevenleri, bu büyük oyuncunun ardından derin bir üzüntü içinde onu anmaya devam ediyor.